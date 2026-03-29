Fallece un motorista en un accidente de tráfico en la AP-68 en Urkabustaiz

Cientos de personas se han manifestado este viernes en las calles de Vitoria-Gasteiz para pedir la suspensión de la eliminatoria de Baskonia contra el Hapoel Tel Aviv y también del partido previsto el 7 de abril ante el Maccabi. La plataforma Palestinarekin Elkartasuna considera que Israel utiliza el baloncesto para “blanquear el genocidio”.