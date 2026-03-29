TRÁFICO
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Fallece un motorista en un accidente de tráfico en la AP-68 en Urkabustaiz

El conductor del vehículo ha caído a la vía tras salir de la calzada.

Euskaraz irakurri: Motorzale bat hil da AP-68 autobidean, Urkabustaizen, izandako zirkulazio-istripu batean
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EITB

Última actualización

Un motorista ha fallecido hoy en un accidente sufrido en la carretera AP-68 a la altura de Urkabustaiz (Araba), ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Accidentes de Tráfico Araba-Álava Sociedad

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