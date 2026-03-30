El Ararteko destaca la eficacia de la institución: la Administración actuó en el 93 % de los casos en los que se le interpeló

El Ararteko ha presentado el informe sobre su funcionamiento en 2025 y se lo ha entregado a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. Entre otros datos, el informe entregado por Mikel Mancisidor, nombrado Ararteko en diciembre, recoge que durante el pasado año se registraron 16.637 actuaciones. Muchas de estas actuaciones tuvieron que ver con una posible actuación administrativa incorrecta, y en más del 93 % de estos casos las administraciones aludidas actuaron para corregir o mejorar la situación planteada.

Atendiendo a la tipología de esas más de 16.600 actuaciones, 13.008 fueron actuaciones en los dos primeros niveles: atención o consulta inicial (8.643) y orientación ciudadana (4.365), según los datos de la oficina del Ararteko.

Además, se registraron otros 3.617 expedientes de asesoría sobre quejas y consultas (nivel 3), cuestiones que requieren contraste con la administración y un examen jurídico más profundo. También se contabilizaron 12 actuaciones por iniciativa propia (expedientes de oficio o seguimiento del cumplimiento de recomendaciones).

La “eficacia” del Ararteko

Atendiendo a la respuesta de las administraciones aludidas, la oficina del Ararteko ha destacado la “eficacia” de la institución. Así, en el 93,12 % de aquellos casos en los que se detectó una posible actuación administrativa incorrecta, “la Administración actuó para corregir o mejorar la situación planteada”.

En la gran mayoría de esos supuestos, la corrección se produjo durante la propia tramitación del expediente, sin necesidad de hacer una recomendación formal. El tiempo medio de duración de la tramitación de un expediente en el Ararteko se mantuvo por debajo de los 66 días.

En cuanto al nivel de satisfacción de las y los usuarios, más del 70 % valora la atención como buena o muy buena; por encima del 63 % valora de manera positiva o muy positiva la intervención global; y el 80 % afirma que recomendaría acudir al Ararteko.