El Ararteko destaca la eficacia de la institución: la Administración actuó en el 93 % de los casos en los que se le interpeló
El Ararteko ha presentado el informe sobre su funcionamiento en 2025 y se lo ha entregado a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. Entre otros datos, el informe entregado por Mikel Mancisidor, nombrado Ararteko en diciembre, recoge que durante el pasado año se registraron 16.637 actuaciones. Muchas de estas actuaciones tuvieron que ver con una posible actuación administrativa incorrecta, y en más del 93 % de estos casos las administraciones aludidas actuaron para corregir o mejorar la situación planteada.
Atendiendo a la tipología de esas más de 16.600 actuaciones, 13.008 fueron actuaciones en los dos primeros niveles: atención o consulta inicial (8.643) y orientación ciudadana (4.365), según los datos de la oficina del Ararteko.
Además, se registraron otros 3.617 expedientes de asesoría sobre quejas y consultas (nivel 3), cuestiones que requieren contraste con la administración y un examen jurídico más profundo. También se contabilizaron 12 actuaciones por iniciativa propia (expedientes de oficio o seguimiento del cumplimiento de recomendaciones).
La “eficacia” del Ararteko
Atendiendo a la respuesta de las administraciones aludidas, la oficina del Ararteko ha destacado la “eficacia” de la institución. Así, en el 93,12 % de aquellos casos en los que se detectó una posible actuación administrativa incorrecta, “la Administración actuó para corregir o mejorar la situación planteada”.
En la gran mayoría de esos supuestos, la corrección se produjo durante la propia tramitación del expediente, sin necesidad de hacer una recomendación formal. El tiempo medio de duración de la tramitación de un expediente en el Ararteko se mantuvo por debajo de los 66 días.
En cuanto al nivel de satisfacción de las y los usuarios, más del 70 % valora la atención como buena o muy buena; por encima del 63 % valora de manera positiva o muy positiva la intervención global; y el 80 % afirma que recomendaría acudir al Ararteko.
Te puede interesar
Fallece a los 77 años el catedrático de la EHU, escritor y articulista Ramón Zallo
Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".
AEK destaca que Euskal Herria ha demostrado "de forma masiva" que "somos euskera"
Ane Elordi ha destacado que la edición 24 ha sido "la Korrika del Renacimiento" ha sido "la primera chispa para un nuevo renacimiento", y así lo han querido plasmar dejando el mensaje en manos de siete jóvenes.
El Gobierno Vasco ofrecerá información sobre el eclipse solar del 12 agosto a través de una nueva web
Toda la información que se vaya generando se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de la web oficial eklipsea.euskadi.eus, impulsada por el Departamento de Ciencia. En el acto de presentación, Virginia García, miembro de Aranzadi, ha insistido en la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses, así como en la elección de lugares adecuados y en lo que podrá percibirse durante las aproximadamente dos horas de duración del fenómeno.
Tráfico en Semana Santa: Estos son los puntos y horarios que debes de intentar evitar
La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, que se pondrá en marcha este miércoles, día 1 de abril, a las 15:00 horas, y finalizará el lunes, día 6, a las 21:00 horas, coincide este último día con el comienzo de la Itzulia. Se espera una media de 540 000 desplazamientos.
El protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia no fija baremos e irá caso por caso
Firmado por el Gobierno español, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo, el protocolo fija el 15 de abril como fecha para que las víctimas puedan empezar a presentar solicitudes.
Euskadi perdió más de 6700 matriculaciones en infantil y primaria en el curso 2024-25
Según la encuesta de Eustat, destaca el aumento de matriculaciones en Formación Profesional, que registró 2842 inscripciones más que en el curso anterior, un aumento del 6,1 %, el mayor crecimiento de los últimos quince años.
Herida una persona en una pelea entre aficionados en el campo de fútbol de Fadura en Getxo
Al parecer, ha ocurrido una pelea entre dos aficionados, uno de los cuales ha sufrido lesiones en el incidente y se ha dado aviso a una ambulancia para su atención aunque finalmente no ha sido trasladado a un centro sanitario.
Un detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de tráfico ilegal de personas
Las primeras investigaciones apuntan a que los ocupantes de la furgoneta han pagado una cantidad de dinero para viajar desde Francia hacia diferentes destinos.
Melgosa: "Hay que trabajar en la prevención y en la educación para evitar la violencia en el deporte"
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha pedido "dejar las frustraciones en casa" antes de acudir a los partidos y ha puesto el foco en los adultos, "porque los niños y niñas aprenden lo que ven".