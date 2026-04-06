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El Gobierno Vasco impulsa la guía 'Ttipi Ttapa' para convertir el paseo en motor de salud y cohesión social

El Departamento de Salud presenta una herramienta práctica para extender en los municipios un modelo comunitario basado en caminar en grupo. La iniciativa busca mejorar la salud física y emocional, combatir la soledad y fortalecer las relaciones sociales.
GRAFCAV6604. BILBAO, 18/11/2025.- Tres pensionistas dan un paseo este martes. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido hoy que será el supervisor fiscal el que decidirá el calendario y la metodología que utilizará para elaborar el informe adicional sobre la reforma de las pensiones encargado por el Gobierno. EFE/Luis Tejido
Gente paseando. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak 'Ttipi Ttapa' gida bultzatu du ibilaldia osasun eta gizarte kohesioaren eragile bihurtzeko
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EITB

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El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha lanzado la guía 'Ttipi Ttapa', un recurso metodológico diseñado para facilitar a los municipios la puesta en marcha y consolidación de proyectos comunitarios centrados en la actividad física. La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de la Actividad Física y el Día Mundial de la Salud, y apuesta por convertir “una actividad sencilla como caminar en grupo en una herramienta comunitaria transformadora”.

La guía supone un paso más en la expansión de Ttipi Ttapa, un programa que lleva casi 15 años en funcionamiento y que actualmente cuenta con presencia en “alrededor de 40 municipios y más de 1.500 personas caminando semanalmente”. Su objetivo es “extender, consolidar y fortalecer Ttipi Ttapa en todo el territorio”, ofreciendo a las administraciones locales un marco claro para replicar la experiencia.

El documento recoge “aprendizajes reales acumulados durante más de una década de experiencia” y sistematiza los elementos que han convertido a este programa en una referencia en salud comunitaria. Más allá del ejercicio físico, plantea el paseo en grupo como una herramienta para “encontrarse, relacionarse y mejorar el bienestar colectivo”.

La guía se estructura en seis bloques fundamentales que abordan todas las fases del proyecto. Incluye desde la “participación social” y la creación de un “grupo dinamizador” hasta el diseño de “rutas accesibles y seguras”. También aborda la “identidad y comunicación del proyecto”, las “actividades complementarias y cohesión” y la “evaluación y seguimiento comunitario”.

 

Uno de los pilares de Ttipi Ttapa es su enfoque inclusivo. El documento insiste en “garantizar la diversidad” y promover la implicación de agentes como asociaciones locales, centros educativos, profesionales sanitarios o voluntariado. Además, plantea medidas para facilitar la participación de personas con diversidad funcional o de distintos orígenes.

El Gobierno Vasco explica que el proyecto ha evolucionado desde su origen en 2012, cuando nació para fomentar la actividad física y reducir el sedentarismo, especialmente entre personas mayores. Con el tiempo, se ha consolidado como un programa que busca “fortalecer los vínculos sociales, la cohesión entre generaciones y la participación de colectivos diversos”.

Los beneficios detectados van más allá del ejercicio. La experiencia demuestra que caminar en grupo “reduce la soledad, mejora el estado de ánimo, aumenta la autonomía” y contribuye a crear “comunidades más conectadas, empáticas y solidarias”. También favorece la relación entre generaciones y la inclusión social.

Los resultados obtenidos en zonas como Tolosa o Goierri avalan el impacto del programa, con valoraciones superiores a 9 sobre 10. Las personas participantes destacan que lo más importante no es solo caminar, sino los efectos positivos en la convivencia y la salud mental.

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