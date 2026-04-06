El Gobierno Vasco impulsa la guía 'Ttipi Ttapa' para convertir el paseo en motor de salud y cohesión social

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha lanzado la guía 'Ttipi Ttapa', un recurso metodológico diseñado para facilitar a los municipios la puesta en marcha y consolidación de proyectos comunitarios centrados en la actividad física. La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de la Actividad Física y el Día Mundial de la Salud, y apuesta por convertir “una actividad sencilla como caminar en grupo en una herramienta comunitaria transformadora”.

La guía supone un paso más en la expansión de Ttipi Ttapa, un programa que lleva casi 15 años en funcionamiento y que actualmente cuenta con presencia en “alrededor de 40 municipios y más de 1.500 personas caminando semanalmente”. Su objetivo es “extender, consolidar y fortalecer Ttipi Ttapa en todo el territorio”, ofreciendo a las administraciones locales un marco claro para replicar la experiencia.

El documento recoge “aprendizajes reales acumulados durante más de una década de experiencia” y sistematiza los elementos que han convertido a este programa en una referencia en salud comunitaria. Más allá del ejercicio físico, plantea el paseo en grupo como una herramienta para “encontrarse, relacionarse y mejorar el bienestar colectivo”.

La guía se estructura en seis bloques fundamentales que abordan todas las fases del proyecto. Incluye desde la “participación social” y la creación de un “grupo dinamizador” hasta el diseño de “rutas accesibles y seguras”. También aborda la “identidad y comunicación del proyecto”, las “actividades complementarias y cohesión” y la “evaluación y seguimiento comunitario”.