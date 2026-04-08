¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia de este miércoles?

La Itzulia Basque Country partió este lunes de Bilbao y, tras recorrer parte de Navarra durante la jornada del martes, vuelve a Bizkaia, donde este miércoles tendrá como punto de partida y llegada Basauri. Esta tercera etapa de la Itzulia atravesará 152,8 kilómetros, afectando al tráfico en puntos como la A-68.

El jueves, mientras, la cuarta etapa de la Itzulia partirá de Galdakao, a donde llegará después de recorrer 167 kilómetros, atravesando las comarcas de Busturialdea, Plentzia-Mungia y Bilbo Handia, con un intenso final de etapa en la zona del Txorierri.

El viernes la etapa tendrá como puntos de partida y llegada Eibar, y la última etapa, finalmente, partirá el sábado desde Antzuola, para finalizar en Bergara.

De cara a este miércoles se esperan los siguientes cortes de carreteras:

- En la A-8, salida 110: La carrera pasará dos veces por este punto y habrá dos cortes en sentido Cantabria, el primero de 12:30 a 14:15 y el segundo de 16:00 a 18:15.

-En la A-8, salida 111: La carrera pasará dos veces por este punto, con dos cortes en sentido Donostia-San Sebastián, el primero de 12:30 a 14:15 y el segundo de 16:00 a 18: 15.

-En la A-8 R-7, salida 111 (Basauri): sentido Donostia/San Sebastián. Duración del corte: 12:30-14:15.

-En la A-8 R-7, salida 111 (Basauri): sentido Cantabria. Duración del corte: 12:30-14:15.

-En la AP-68, salida 1, en ambos sentidos. Habrá dos cortes, el primero de 12:30 a 14:15, y el segundo de 16:00 a 18:00.

-En la AP-68, salida 2. Sentido Vitoria-Gasteiz. Duración del corte: 12:30-14:15.

-En la AP-68, salida 4. Sentido Bilbao. Duración del corte: 15:30-17:00.

-En la AP-68, en la salida 5 (peaje de Altube). En ambos sentidos. Duración del corte: 14:30-17:00.

-En la Bi-636, salida 16. Sentido Balmaseda. Duración del corte: 13:30 a 15:00.

-En la Bi-636, PK 23 a 32. En ambos sentidos. Duración del corte: 13:30 a 15:30.