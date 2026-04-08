Etapa Basauri-Basauri
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¿Cómo afectará al tráfico la etapa de la Itzulia de este miércoles?

Este miércoles tendrá como punto de partida y llegada Basauri, dejando atrás 152,8 kilómetros. Las afecciones al tráfico llegarán a la A-68.

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Paul Seixas, en la presente edición de la Itzulia. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Zelan eragingo du trafikoan Itzuliaren gaurko etapak?
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EITB

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La Itzulia Basque Country partió este lunes de Bilbao y, tras recorrer parte de Navarra durante la jornada del martes, vuelve a Bizkaia, donde este miércoles tendrá como punto de partida y llegada Basauri. Esta tercera etapa de la Itzulia atravesará 152,8 kilómetros, afectando al tráfico en puntos como la A-68.

El jueves, mientras, la cuarta etapa de la Itzulia partirá de Galdakao, a donde llegará después de recorrer 167 kilómetros, atravesando las comarcas de Busturialdea, Plentzia-Mungia y Bilbo Handia, con un intenso final de etapa en la zona del Txorierri.

El viernes la etapa tendrá como puntos de partida y llegada Eibar, y la última etapa, finalmente, partirá el sábado desde Antzuola, para finalizar en Bergara.

De cara a este miércoles se esperan los siguientes cortes de carreteras:

- En la A-8, salida 110: La carrera pasará dos veces por este punto y habrá dos cortes en sentido Cantabria, el primero de 12:30 a 14:15 y el segundo de 16:00 a 18:15.

-En la A-8, salida 111: La carrera pasará dos veces por este punto, con dos cortes en sentido Donostia-San Sebastián, el primero de 12:30 a 14:15 y el segundo de 16:00 a 18: 15.

-En la A-8 R-7, salida 111 (Basauri): sentido Donostia/San Sebastián. Duración del corte: 12:30-14:15.

-En la A-8 R-7, salida 111 (Basauri): sentido Cantabria. Duración del corte: 12:30-14:15.

-En la AP-68, salida 1, en ambos sentidos. Habrá dos cortes, el primero de 12:30 a 14:15, y el segundo de 16:00 a 18:00.

-En la AP-68, salida 2. Sentido Vitoria-Gasteiz. Duración del corte: 12:30-14:15.

-En la AP-68, salida 4. Sentido Bilbao. Duración del corte: 15:30-17:00.

-En la AP-68, en la salida 5 (peaje de Altube). En ambos sentidos. Duración del corte: 14:30-17:00.

-En la Bi-636, salida 16. Sentido Balmaseda. Duración del corte: 13:30 a 15:00.

-En la Bi-636, PK 23 a 32. En ambos sentidos. Duración del corte: 13:30 a 15:30.

La etapa comenzará en Basauri a las 13:30, y después se dirigirá hacia Laudio y, posteriormente, a Sodupe. En el kilómetro 51,8 llegará a Artziniega, y a partir de ahí se encaminará hacia los tres puertos de montaña de la etapa: primero, Barrerilla; después, Bikotx Gane; y, por último, Sarasola. Antes de llegar a Basauri, la Itzulia pasará por Elexalde-Zaratamo.

La etapa recorrerá los siguientes términos municipales, donde habrá afecciones al tráfico: Basauri, Ugao, Arrankudiaga, Areta, Laudio, Okondo, Sodupe, Artziniega, Arrespalditza, Amurrio, Zuia, Orozko, Zeberio, Zaratamo y Basauri.

La etapa del jueves, desde Galdakao

El jueves, la etapa comenzará en Galdakao y continuará hacia la costa, con numerosos cortes en las comarcas de Busturialdea y Plentzia-Mungia. Los cortes de carreteras que se esperan son:          

-Bi-30, salida 27. En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-17.30.

-Bi-30, salida 25. En ambos sentidos. Duración del corte: 15.15-18.00.

-Bi-20, salida 10. En ambos sentidos. Duración del corte: 15.00-18.00.

-N 634, PK 98 a 108. En ambos sentidos. Duración del corte: 12.30-18.00.

-Bi 631, PK 6,5. En ambos sentidos. Duración del corte: 14.30-18.00.

-Bi 635, PK 33 a 38. En ambos sentidos. Duración del corte: 13.00-15.00.

Además, tras partir de Galdakao, la carrera pasará por varios términos municipales: Larrabetzu, Morga, Muxika, Gernika, Forua, Murueta, Busturia, Sukarrieta, Mundaka, Bermeo, Bakio, Lemoiz, Maruri, Laukiz, Loiu, Derio, Zamudio, Lezama y, finalmente, después de recorrer varios kilómetros por el Txorierri, regresará a Galdakao.

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