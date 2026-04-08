Final de Copa en Sevilla
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La hinchada de la Real teme retrasos y cancelaciones por la huelga de controladores en Sevilla

A 10 días de la final de Copa, la huelga de controladores de Saerco amenaza los vuelos hacia la capital andaluza. Los y las seguidoras txuri-urdin deberán prever posibles cambios en sus vuelos y planificar con antelación.
Aficionados Real Sociedad en la grada de Anoeta
Euskaraz irakurri: Realaren puztea atzerapenen eta baliogabetzeen beldur da, Sevillako kontrolatzaileen greba dela eta
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EITB

Última actualización

La convocatoria de huelga de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CC. OO. en Saerco, que comenzará el 17 de abril, genera preocupación entre los aficionados de la Real Sociedad que planean viajar en avión a Sevilla para la final de la Copa del Rey.

El paro afectará a los vuelos que operan desde el aeropuerto de Sevilla y otras torres de Saerco, incluyendo Jerez, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Los seguidores temen retrasos, cancelaciones y complicaciones logísticas en los días previos al partido.

 

Sociedad

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