La hinchada de la Real teme retrasos y cancelaciones por la huelga de controladores en Sevilla
La convocatoria de huelga de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CC. OO. en Saerco, que comenzará el 17 de abril, genera preocupación entre los aficionados de la Real Sociedad que planean viajar en avión a Sevilla para la final de la Copa del Rey.
El paro afectará a los vuelos que operan desde el aeropuerto de Sevilla y otras torres de Saerco, incluyendo Jerez, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Los seguidores temen retrasos, cancelaciones y complicaciones logísticas en los días previos al partido.
Te puede interesar
Pasa a disposición judicial el detenido por apuñalar a su pareja en Berriz
La víctima, una mujer de 38 años, permanece ingresada en la UCI. Fue agredida con un arma blanca el pasado lunes en su domicilio de la localidad vizcaína y tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital de Cruces. Además, una de las hijas de la pareja también resultó herida, con pronóstico leve, al intentar defender a su madre.
Nace HaurSare, la red integral de Osakidetza de atención a la cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos
El objetivo es dar una respuesta más ordenada, equitativa y eficaz a esta realidad, en un "continuo asistencial" que se adapte a la fase de la enfermedad y al nivel de complejidad de cada menor. Para ello se contará con equipos multidisciplinares formados por pediatras, enfermeras especialistas en pediatría, trabajadores sociales y psicólogos/as, que ofrecerán asistencia 24/7.
Un informe de la Guardia Civil, certifica que la vía se rompió un día antes del accidente y dejó 46 fallecidos
En un informe remitido al juzgado de Montoro se constató una bajada de tensión en la zona, pero no se alertó al no superar el umbral de alarma.
Detienen en San Sebastián al presunto autor de una agresión sexual a una mujer
El arrestado, de 33 años, abordó a la víctima en la calle, la introdujo por la fuerza en el acceso a un parking y consumó la agresión.
El Gobierno Español aprobará en mayo la ley que prohíbe las redes a menores de 16 años
Se elevará a 16 años la edad mínima para acceder a las redes sociales y la edad mínima para salir en el contenido de las redes sociales.
Pide ayuda policial con el candado de la bici y le arrestan por saltarse un alejamiento
Un joven de 25 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz cuando los agentes que acudieron para ayudarle a abrir el candado de su bicicleta comprobaron que se había saltado una orden judicial de alejamiento.
Cinco detenidos en Bizkaia cuando iban a entregar un cargamento de casi 300 kilos de speed
Los arrestos han sido efectuados en diferentes localidades del territorio. Además, han registrado cuatro inmuebles en Bilbao y Galdakao. El cargamento supone una de las mayores cantidades de esta sustancia aprehendidas en el Estado.
Euskadi cierra la Semana Santa con menos tráfico del previsto y sin víctimas mortales en carretera
La comunidad registra un descenso del 0,2 % en desplazamientos respecto a 2025 y reduce un 29 % la accidentalidad, con 78 siniestros contabilizados entre el 1 y el 6 de abril.
El juez de Instancia deja en manos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer el caso del crimen machista de Basauri
El magistrado del Tribunal de Instancia de Bilbao considera que se cumplen las condiciones para que los Juzgados de Violencia sobre la mujer asuman la instrucción, es decir, que existan hechos, en principio, constitutivos de delito de homicidio y que se hayan dado contra una mujer que ha mantenido con el investigado una relación de pareja.