La hinchada de la Real teme retrasos y cancelaciones por la huelga de controladores en Sevilla

La convocatoria de huelga de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CC. OO. en Saerco, que comenzará el 17 de abril, genera preocupación entre los aficionados de la Real Sociedad que planean viajar en avión a Sevilla para la final de la Copa del Rey.

El paro afectará a los vuelos que operan desde el aeropuerto de Sevilla y otras torres de Saerco, incluyendo Jerez, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Los seguidores temen retrasos, cancelaciones y complicaciones logísticas en los días previos al partido.