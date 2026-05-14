Los pediatras del Hospital Universitario de Cruces (Bizkaia) han expresado su “enorme preocupación” por el aumento de los problemas de salud mental en niños y niñas menores de 14 años atendidos en Urgencias.

Según los datos del propio centro, en la última década las urgencias por salud mental han crecido un 10 % anual, con un incremento sostenido de casos de ansiedad (un 9 %), crisis de agresividad (un 13 %) e intentos de suicidio (un 22 %).

En ese mismo periodo, los intentos de suicidio en menores de 14 años han aumentado un 22 % anual en el hospital de Cruces, uno de los principales centros de referencia en Euskadi.

Los especialistas advierten de la aparición de perfiles cada vez más complejos y subrayan la necesidad de una formación específica en urgencias pediátricas para poder abordar este tipo de casos.

Además, alertan de que las Urgencias actúan como “termómetro social” y reflejan cambios profundos en la salud mental infantil, que requieren más recursos, coordinación y prevención.

Estos datos se han abordado durante la XXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que se celebra en Bilbao hasta el sábado y reúne a más de 1000 profesionales y cerca de 700 trabajos científicos sobre salud infantil y atención urgente.