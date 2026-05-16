El Gobierno Vasco avisa de la presencia de listeria en queso fresco de varias marcas

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha advertido de la presencia de "listeria monocytogenes" en lotes de queso fresco de vaca de varias marcas y ha pedido a los ciudadanos que se abstengan de consumirlos.

Se trata de una alerta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ha comunicado a las autoridades sanitarias vascas y que se une a otra advertencia esta misma semana por presencia de "listeria monocytogenes" en otro producto de queso fresco de vaca de la marca Goya.

Concretamente los lotes afectados corresponden a los productos queso costeño, de la marca Nativo, tanto al que se vende con un peso de 300 gramos como en barra, ambos en envase de plástico.

Los de la marca Goya que se han retirado de la venta son el denominado queso estilo llanero (300 gramos), queso latino (barra), queso latino fresco de vaca (300 gramos) y queso latino (250 gramos).

La alerta se amplía a la barra de queso latino y al queso latino de 325 gramos de la marca Sabor de Casa.

Según la información facilitada, la distribución de los lotes se ha realizado en la mayor parte del Estado.

Salud ha avisado de que en el caso de haber consumido alguno de estos productos y presentar sintomatología compatible con listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se acuda a un centro de salud.

En el caso de las mujeres embarazadas ha insistido en que consulten las recomendaciones relativas a las prácticas de higiene alimentaria, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a peligros biológicos.

También ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.