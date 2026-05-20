FIESTAS DE BILBAO Y VITORIA
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Decenas de artistas respaldan la iniciativa ‘Bada Garaia’ contra las "prohibiciones" al Movimiento Socialista en las txosnas

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), el Sindicato de Vivienda y Luberri Konpartsa denuncian desde varios años atrás que se mantiene un "veto político” que impide que el movimiento socialista participe en las txosnas de las fiestas de Bilbao y Vitoria-Gasteiz.
bada garaia GKS
Presentación de la dinámica 'Bada garaia', hoy en Bilbao. Foto: Movimiento Socialista
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EITB

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Decenas de artistas se han adherido a la iniciativa 'Bada Garaia' que tiene como objetivo reivindicar que "cesen las prohibiciones" al Movimiento Socialista en las txosnas de Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

Para expresar ese apoyo, han compuesto una canción que ha sido presentada hoy en una rueda de prensa en Bilbao. El tema ha sido compuesto por Kiliki, Mirua, Maixa y Malakias, y en el videoclip aparecen artistas como  Anje Duhalde, Bernardo Atxaga, Josu Zabala, Roberto Moso, Neomak, Antton Telleria, Beñat Herdoil, Euskoprincess o Borla.

En palabras de Javier Jorajuria, miembro del grupo J Martina, participar en las fiestas populares "debería ser un derecho de todas las organizaciones populares". Es por eso que consideran "incomprensible" la situación en las dos capitales y subrayan que "todos los colectivos, con su propia identidad y reivindicaciones, deben tener cabida en las fiestas, reclamando una celebración en igualdad y sin discriminación".

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), el Sindicato de Vivienda y Luberri Konpartsa denuncian desde varios años atrás que se mantiene un "veto político” que impide que el movimiento socialista participe en las txosnas de las fiestas de Bilbao y Vitoria-Gasteiz.  "Esperamos que este verano la canción se escuche en los recintos de las txosnas, como un grito de quienes pedimos que se ponga fin a este veto sin sentido", han dicho en la presentación den hoy. 

Asimismo, han anunciado que en las próximas semanas irán dando a conocer el apoyo de otros artistas en distintos formatos.

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