Decenas de artistas se han adherido a la iniciativa 'Bada Garaia' que tiene como objetivo reivindicar que "cesen las prohibiciones" al Movimiento Socialista en las txosnas de Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

Para expresar ese apoyo, han compuesto una canción que ha sido presentada hoy en una rueda de prensa en Bilbao. El tema ha sido compuesto por Kiliki, Mirua, Maixa y Malakias, y en el videoclip aparecen artistas como Anje Duhalde, Bernardo Atxaga, Josu Zabala, Roberto Moso, Neomak, Antton Telleria, Beñat Herdoil, Euskoprincess o Borla.

En palabras de Javier Jorajuria, miembro del grupo J Martina, participar en las fiestas populares "debería ser un derecho de todas las organizaciones populares". Es por eso que consideran "incomprensible" la situación en las dos capitales y subrayan que "todos los colectivos, con su propia identidad y reivindicaciones, deben tener cabida en las fiestas, reclamando una celebración en igualdad y sin discriminación".

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), el Sindicato de Vivienda y Luberri Konpartsa denuncian desde varios años atrás que se mantiene un "veto político” que impide que el movimiento socialista participe en las txosnas de las fiestas de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. "Esperamos que este verano la canción se escuche en los recintos de las txosnas, como un grito de quienes pedimos que se ponga fin a este veto sin sentido", han dicho en la presentación den hoy.

Asimismo, han anunciado que en las próximas semanas irán dando a conocer el apoyo de otros artistas en distintos formatos.