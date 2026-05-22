El Gobierno Vasco amplía la alerta alimentaria por presencia de listeria en quesos frescos distribuidos en Euskadi

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Salud Pública y Adicciones, ha ampliado la alerta alimentaria relacionada con la presencia de Listeria monocytogenes en distintos quesos frescos de vaca procedentes de España y distribuidos en varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi.

La ampliación de la notificación, comunicada mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), incorpora nuevos productos y lotes afectados. Como medida preventiva, las autoridades sanitarias han ordenado la retirada de todos los lotes cuya fecha de caducidad sea igual o anterior al 6 de julio de 2026.

La empresa elaboradora ha retirado ya los productos afectados de los canales de comercialización desde el inicio de la alerta, siguiendo el principio de precaución.

Entre los productos implicados figuran varias referencias comercializadas bajo las marcas Cerrato, Nativo, Goya y Sabor de Casa. Todos ellos corresponden a quesos refrigerados en diferentes formatos, tanto en envase de plástico como en barras de queso.

Los productos afectados son:

Queso fresco sabor mediterráneo, marca Cerrato

Queso costeño, marca Nativo

Queso estilo llanero, marca Goya

Queso Latino, marcas Goya y Sabor de Casa

Las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que tengan alguno de estos productos en sus domicilios que se abstengan de consumirlos y procedan a desecharlos o devolverlos al punto de compra.

Asimismo, Salud Pública advierte de que aquellas personas que hayan ingerido alguno de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles con la listeriosis -como fiebre, vómitos o diarrea-, deben acudir a un centro sanitario.

Salud ha hecho especial hincapié en las mujeres embarazadas, uno de los grupos de mayor riesgo frente a esta bacteria. En este sentido, recomienda consultar la guía alimentaria para el embarazo elaborada por el Gobierno Vasco, donde se detallan las prácticas de higiene alimentaria y los productos cuyo consumo debe evitarse durante la gestación.

Por último, las autoridades recuerdan la importancia de extremar las medidas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos, especialmente en productos refrigerados y listos para el consumo.