Testimonios sobre presuntas agresiones sexuales del director de Kukai agitan la política municipal de Errenteria
Los testimonios sobre presuntas agresiones sexuales atribuidas al director de Kukai, Jon Maya, han provocado un fuerte debate político en Errenteria. El PSE local ha solicitado la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria para analizar la gestión realizada por el Gobierno municipal en este caso y también en relación con la bertso eskola.
La polémica llegó este martes al pleno municipal. El Partido Popular presentó una interpelación y pidió la dimisión de la alcaldesa, Aizpea Otaegi, al considerar que el equipo de gobierno conocía hechos graves y no actuó con suficiente transparencia.
Durante el pleno, Otaegi explicó que el pasado viernes trasladaron a los grupos municipales toda la información de la que disponen y detalló cómo se está abordando el caso. Según señaló, el proceso sigue abierto y se está trabajando, entre otros apoyos, con el departamento de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El origen del caso se remonta a 2024, cuando varias mujeres trasladaron testimonios sobre presuntas agresiones sexuales atribuidas al director de Kukai. A petición de esas mujeres, el movimiento feminista impulsó un proceso interno y confidencial.
Según se ha explicado públicamente, no hubo una denuncia pública y el trabajo comenzó de manera privada con el objetivo de que los responsables de Kukai iniciaran un proceso transformador y reparador.
En los últimos meses, los rumores sobre este asunto se han extendido en Errenteria. El pasado mes, una portavoz de la comisión guía de Kukai hizo público el proceso mediante una carta abierta. Desde el movimiento feminista criticaron entonces que se hubiera roto la confidencialidad acordada.
Kukai, con sede oficial en Errenteria, ha recibido subvenciones públicas del Ayuntamiento en los últimos años.
Suspendida la actividad de Xenpelar Bertso Eskola
La situación se produce además en un contexto marcado por otro caso conocido esta semana en Errenteria. Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun denunciaron públicamente las agresiones atribuidas a un profesor de Xenpelar Bertso Eskola.
Según explicaron, el profesor “ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada”. La primera denuncia se recibió en 2018 y, aunque desde entonces se habían adoptado medidas, las agresiones habrían continuado.
El Ayuntamiento de Errenteria informó además de que, al menos, un miembro de la dirección de la bertso eskola respaldó al agresor. Ante la “gravedad” de la situación y al tratarse de un servicio municipal, el Consistorio decidió suspender la actividad del centro.
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Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun han denunciado que este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018, y aunque desde entonces se han tomado medidas, las agresiones han continuado. El Ayuntamiento de Errenteria ha informado de que al menos un miembro de la dirección de la Bertso Eskola ha respaldado al agresor, por lo que, siendo un servicio municipal y consciente de la "gravedad" de la situación, ha suspendido la actividad de la escuela.