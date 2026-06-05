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Problemas en las carreteras: Dos accidentes complican el arranque del fin de semana en el entorno de Bilbao

Los accidentes se han producido en la Bi-19, en Barakaldo, y en la A-8, en Basauri.
IRUN (GIPUZKOA), 26/07/2025.- Vista del peaje fronterizo de Irun (Gipuzkoa) este sábado, en el que la directora de tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, ha hecho un balance del desarrollo hasta ahora de la "operación salida-retorno de verano". EFE/Javier Etxezarreta

Imagen de recurso de una jornada con tráfico denso. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Arazoak errepideetan: Bi istripu trafikoa zailtzen ari dira Bilbo inguruan
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EITB

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El inicio del fin de semana comienza con problemas en las carreteras vascas, especialmente en el entorno metropolitano de Bilbao. Sobre las 15.00 horas, el tráfico en el entorno de la capital vizcaína esteba muy condicionado por dos sucesos.

En primer lugar, un accidente en la Bi-10, a la altura de Barakaldo está provocando problemas que se extienden hasta Rontegi y el Corredor del Txorierri. En el accidente han chocado dos vehículos, y uno de los conductores ha tenido que se trasladado al hospital.

Accidente en Basauri

En segundo lugar, el choque entre tres vehículos en la A-8, en Basauri y en dirección Bilbao, está generando importantes retenciones en dirección a la capital vizcaína.

Además, se ha producido un accidente en el Alto de Santo Domingo, si bien todos los carriles funcionan con normalidad. 

Tráfico Bilbao Accidentes de Tráfico Sociedad

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