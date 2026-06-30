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2 332 alumnos de la CAV participarán en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad

A partir de este martes, los alumnos realizarán varios exámenes con intención de aprobar la prueba o subir nota. Las calificaciones se darán a conocer el 7 de julio.

BILBAO, 30/06/2026.- Cientos de jóvenes se han presentado este martes en la Escuela de Ingeniería de Bilbao a los exámenes extraordinarios de la prueba de acceso a la universidad. EFE/ Miguel Toña
Alumnos esperando el inicio de la prueba en Bilbao. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: EAEko 2.332 ikaslek Unibertsitatera Sartzeko Probaren ezohiko deialdian parte hartuko dute
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Agencias | EITB

Última actualización

Un total de 2 152 alumnos de Bachillerato de la Comunidad Autónoma Vasca y otros 188 del ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional participan a partir de este martes en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En total serán 2 332 alumnos, 646 más que el año pasado, lo que supone un incremento del 38,3 %.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, la convocatoria extraordinaria se realizará en tres días, del 30 de junio al 2 de julio, y los resultados de las pruebas se publicarán el 7 de julio.

Esta prueba consta de dos fases: acceso y admisión. En la fase de acceso, la prueba consta de cinco exámenes: Lengua castellana y literatura, Lengua vasca y literatura, Historia de España o Historia de la Filosofía, Primera Lengua Extranjera y Materia de modalidad obligatoria de 2.º de Bachillerato.

En la fase de admisión, por el contrario, el alumnado puede presentarse a un máximo de cuatro asignaturas, cuyos resultados sólo se tienen en cuenta si obtiene una nota superior a 5. No obstante, sólo se tienen en cuenta las dos calificaciones más beneficiosas para el grado que el alumno desea cursar.

A pesar de que estas pruebas ya han comenzado, todavía no se ha resuelto la situación de los alumnos que sacaron cero en el examen de euskera en la convocatoria ordinaria de la PAU.

Los datos de la PAU extraordinaria

Estudiantes: 2 332.

Campus:

  • Álava: 407 estudiantes.
  • Bizkaia: 1 260 estudiantes.
  • Gipuzkoa: 665 estudiantes.

Idioma de las puebas:

  • Euskera: 1 600 estudiantes (68,61 %).
  • Castellano: 732 estudiantes (31,38 %).
Educación UPV-EHU

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