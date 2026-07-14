Rápido y peligroso último encierro de los sanfermines, con dos heridos por asta

Los toros de Jandilla han cerrado este martes los encierros de los sanfermines 2026 con una rápida y peligrosa carrera en la que los astados se han caído en varias ocasiones y han arrollado a varios corredores. En total, siete personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, dos de ellas por asta de toro.



En su 25 participación en el encierro de Pamplona, los Jandilla, que en sus anteriores carreras habían dejado 33 heridos por asta, han protagonizado un encierro de 2 minutos y 25 segundos de duración.

Los instantes de mayor peligro se han producido en el tramo de la plaza del Ayuntamiento, donde uno de los toros ha arremetido contra los corredores que se encontraban parados en el vallado en la parte derecha del recorrido.