Rápido y peligroso último encierro de los sanfermines, con dos heridos por asta
Los toros de Jandilla han completado el recorrido en 2 minutos y 25 segundos. En total, siete personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, dos por cornadas y cinco por contusiones.
Los toros de Jandilla han cerrado este martes los encierros de los sanfermines 2026 con una rápida y peligrosa carrera en la que los astados se han caído en varias ocasiones y han arrollado a varios corredores. En total, siete personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra, dos de ellas por asta de toro.
En su 25 participación en el encierro de Pamplona, los Jandilla, que en sus anteriores carreras habían dejado 33 heridos por asta, han protagonizado un encierro de 2 minutos y 25 segundos de duración.
Los instantes de mayor peligro se han producido en el tramo de la plaza del Ayuntamiento, donde uno de los toros ha arremetido contra los corredores que se encontraban parados en el vallado en la parte derecha del recorrido.
Dos heridos por asta
Según el primer parte médico facilitado desde el Hospital Universitario de Navarra (HUN), dos corredores han sido trasladados con cornadas en el último encierro, uno desde el Ayuntamiento con una herida por asta en el muslo y otro desde Telefónica con una herida en el tórax. Además, otras siete cinco han requerido traslado al HUN por traumatismos de diversa índole.
Posteriormente se ha comunicado que un tercer corredor ha resultado corneado en la plaza de toros, pero finalmente se ha indicado que se ha tratado de un error en el sistema y que no se ha producido tal cornada.
Vuelve a ver el octavo encierro
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