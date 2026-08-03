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Detenido un hombre de 37 años por el atropello mortal de un ciclista en la N-634 en Amorebieta

La Ertzaintza ha arrestado en Bilbao al propietario del vehículo implicado en el atropello de un ciclista de 82 años ocurrido el pasado 25 de julio en Amorebieta-Etxano. El conductor huyó del lugar del accidente y la víctima falleció ese mismo día en el Hospital de Cruces.
Euskaraz irakurri: 37 urteko gizon bat atxilotu dute, N-634 errepidean, Zornotza parean, txirrindulari bat autoarekin harrapatu eta hiltzeagatik
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 37 años por su presunta implicación en el atropello mortal de un ciclista ocurrido el pasado 25 de julio en la carretera N-634, a la altura de Amorebieta-Etxano (Bizkaia). El arrestado es el propietario del vehículo que habría participado en el accidente y al que se le imputan los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 09:45 horas cuando un ciclista que circulaba en sentido Bilbao fue atropellado en la N-634. La víctima, un hombre de 82 años, fue trasladada al Hospital de Cruces en un helicóptero de Osakidetza, pero los servicios médicos confirmaron su fallecimiento durante la tarde del mismo día.

La investigación permitió localizar el vehículo

Tras el accidente, la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia de la Ertzaintza abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los agentes determinaron que un turismo se había visto implicado en el atropello y que el conductor había abandonado el lugar sin prestar auxilio al ciclista.

Las pesquisas realizadas permitieron identificar el vehículo implicado en el siniestro. A partir de esa información, la Ertzaintza puso en marcha un operativo para localizar al responsable.

Arrestado en Bilbao

El dispositivo se llevó a cabo durante la jornada del domingo y contó con la participación de efectivos de la Ertzain-etxea de Bilbao, el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia y la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia.

La operación culminó con la detención en Bilbao del propietario del coche, un hombre de 37 años. El arrestado será puesto a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales.

El atropello mortal se produjo en un contexto de especial vigilancia sobre la seguridad de los usuarios vulnerables de la carretera, entre ellos los ciclistas, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la movilidad en las vías vascas.

Amorebieta-Etxano Víctimas de accidentes de tráfico Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

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