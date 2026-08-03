Detenido un hombre de 37 años por el atropello mortal de un ciclista en la N-634 en Amorebieta

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 37 años por su presunta implicación en el atropello mortal de un ciclista ocurrido el pasado 25 de julio en la carretera N-634, a la altura de Amorebieta-Etxano (Bizkaia). El arrestado es el propietario del vehículo que habría participado en el accidente y al que se le imputan los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 09:45 horas cuando un ciclista que circulaba en sentido Bilbao fue atropellado en la N-634. La víctima, un hombre de 82 años, fue trasladada al Hospital de Cruces en un helicóptero de Osakidetza, pero los servicios médicos confirmaron su fallecimiento durante la tarde del mismo día.