La joven de 25 años ha fallecido tras permanecer ocho días ingresada en estado crítico por un ahogamiento en la balsa de la Morea, en Beriáin. Fue rescatada el 23 de agosto junto a un joven de 20 años, que murió al día siguiente. Con este fallecimiento, son ya ocho las personas que han muerto ahogadas este verano en recintos de baño de Navarra.