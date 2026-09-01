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Matan a tiros a un hombre en Azpeitia

El suceso ha tenido lugar en la avenida Artzubia sobre las 20:15 horas. Según testigos presenciales, un turismo ha sido golpeado por detrás por otro vehículo y, acto seguido, su conductor ha sido tiroteado. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

azpeitia tiroketa
Euskaraz irakurri: Gizon bat larri zauritu dute Azpeitian izandako tiroketa batean

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