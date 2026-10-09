Violencia machista
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Multitudinaria manifestación en Zumaia para denunciar la agresión sexual y física a una menor por parte de tres hombres el pasado fin de semana

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Cientos de personas se han sumado a la convocatoria del movimiento feminista, a la que se ha sumado también el Ayuntamiento de Zumaia. El Consistorio ha expresado en una nota su más absoluta repulsa ante lo ocurrido, y ha trasladado todo su apoyo y solidaridad a la menor agredida, a su familia y a su entorno.

Violencia machista Manifestaciones Zumaia

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