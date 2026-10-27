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Concentración en la Ikastola Abendaño para reclamar una solución para las familias desahuciadas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Abendaño Ikastolan kontzentrazioa egin dute, etxegabetutako familintzako konponbide bat eskatzeko

EITB

Última actualización

La Asociación de Familias de la Ikastola Abendaño pide una alternativa habitacional digna para las dos familias desahuciadas en Vitoria-Gasteiz, denuncia la intervención policial, y pide a las instituciones que revisen sus políticas de vivienda, servicios sociales y protección infantil. 

Vitoria-Gasteiz Vivienda

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