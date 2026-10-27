¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Concentración en la Ikastola Abendaño para reclamar una solución para las familias desahuciadas
La Asociación de Familias de la Ikastola Abendaño pide una alternativa habitacional digna para las dos familias desahuciadas en Vitoria-Gasteiz, denuncia la intervención policial, y pide a las instituciones que revisen sus políticas de vivienda, servicios sociales y protección infantil.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Diecinueve años de cárcel a un hombre por violar, maltratar y acosar a su pareja en Pamplona
EN DIRECTO
Hace min.
Requisados más de 50 kilos de hongos recolectados de forma irregular en Ultzama
Cargar más