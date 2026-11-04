Encuentran listeria en un lote de jamón cocido de la marca Urkabe

La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco ha detectado la presencia de Listeria monocytogenesis en un lote de jamón cocido de la marca Urkabe. El producto afectado se comercializa en envases de plástico de 175 gramos y afecta al lote con número 61027, con fecha de caducidad del 26/11/2026.

Este producto se ha distribuido inicialmente por varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi. La empresa ha comenzado a retirar el producto del mercado, y, según la información disponible, se ha recuperado la mayoría del lote, aunque no descarta que haya algunas cantidades en los hogares.

Por ello, recomiendan no consumir el producto afectado. Si se ha comido jamón del lote afectado y se presentan síntomas compatibles con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre) se recomienda acudir a un centro de salud.

En caso de embarazo, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por el Departamento de Salud relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes.