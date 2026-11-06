Navidad
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una corazonada y un décimo protagonizan el anuncio de la Lotería de Navidad 2026

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bihozkada bat eta dezimo bat dira 2026ko Gabonetako Loteriaren iragarkiaren protagonistak

EITB

Última actualización

Edu ha recibido un esperado corazón que le permite seguir viviendo, y está a punto de descubrir que lo que alguien compartió con él no solo le ha devuelto la vida. Como cada año, el sorteo de la Lotería de Navidad se celebrará el 22 de diciembre, y repartirá 2.800 millones de euros.

Lotería Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X