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Una corazonada y un décimo protagonizan el anuncio de la Lotería de Navidad 2026
Edu ha recibido un esperado corazón que le permite seguir viviendo, y está a punto de descubrir que lo que alguien compartió con él no solo le ha devuelto la vida. Como cada año, el sorteo de la Lotería de Navidad se celebrará el 22 de diciembre, y repartirá 2.800 millones de euros.
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