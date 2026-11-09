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El viento sur dificulta la extinción de dos incendios forestales en Zaldibia y Olaberria
Euskaraz irakurri: Baso-sutea Zaldibia eta Olaberria artean, Gipuzkoan
El fuego ha calcinado 8,5 hectáreas en Zaldibia y otras 0,5 en Olaberria, donde está más controlado. Los bomberos de Gipuzkoa y los equipos forestales trabajan en las labores de extinción.
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