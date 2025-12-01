Nueva teleserie
Visitamos en Bilbao el rodaje de la serie "Tamara eta Mara" que se estrenará el año que viene en la plataforma Primeran

Tamara eta Mara telesaila
18:00 - 20:00
Rodaje de "Tamara eta Mara". Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: 2026an Primeran plataforman estreinatuko den "Tamara eta Mara" telesailaren filmaketa bisitatu dugu Bilbon

Última actualización

Esta comedia habla sobre la competencia entre dos actrices que se encuentran en un casting. Esta ficción en euskera es uno de los proyectos elegidos en el concurso de ETB para buscar nuevos talentos.

Bilbao Cultura

