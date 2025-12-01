Visitamos en Bilbao el rodaje de la serie "Tamara eta Mara" que se estrenará el año que viene en la plataforma Primeran
Esta comedia habla sobre la competencia entre dos actrices que se encuentran en un casting. Esta ficción en euskera es uno de los proyectos elegidos en el concurso de ETB para buscar nuevos talentos.
Te puede interesar
ETS celebra ante 8.000 personas una fiesta de adelanto de su nuevo disco
El grupo de música En Tol Sarmiento presentará el viernes su nuevo disco "Konkista", en la Feria de Durango. Previo a la presentación oficial, el grupo ha celebrado este domingo ante 8.000 personas una fiesta de adelanto de las nuevas canciones.
Illarregi ha querido dar "centralidad" al euskera en la final
Primera entrevista tras recibir la txapela de mejor bertsolari de Navarra.
Oda al euskara y a la hermandad en el bertso final del campeón Xabat Illarregi: “Hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango”
El leitzarra Xabat Illarregi ha ganado el Campeonato de Bertsolaris de Navarra, por primera vez. En su último adiós, además de las buenas palabras a su hermano Joanes, el joven bertsolari ha subrayado la importancia y la necesidad de hablar en euskara.
Xabat Illarregi gana la txapela de Navarra y su hermano Joanes queda segundo
El menor de los Illarregi ha conseguido 1205 puntos, mientras que el mayor se han hecho con 1198,5 puntos. Los dos hermanos de Leitza han hecho historia, llegando ambos al último tramo de la final del Campeonato de Bertsolaris de Navarra, el "buruz burukoa".
La primera Korrika partió de Oñati el 29 de noviembre de 1980
Josepe Zuazo trajo la idea de realizar una carrera de relevo a favor del euskera. El académico Jose Mari Satrustegi y el alcalde de Oñati llevaron el testigo en el primer kilómetro. Hoy, esta popular iniciativa cumple 45 años.
Korrika cumple 45 años con el reto de dar un "nuevo renacimiento" al euskera
Bajo el lema "Ez gero, orain baizik!", los organizadores han recordado las razones por las que se organiza esta iniciativa: la universalización del conocimiento del euskera y la euskaldunización de adultos. Igualmente, han destacado su importancia para estimular la conciencia a favor del euskera y reforzar el trabajo diario de AEK.
El museo Bonnat-Helleu de Baiona abre hoy sus puertas tras 14 años de obras y con el espacio expositivo duplicado
La renovación del museo ha supuesto una inversión de 29 millones de euros, y ha permitido duplicar el espacio expositivo hasta alcanzar los 2.000 metros cuadrados, una superficie que quiere estar a la altura del fondo de 7000 obras que conserva la institución.
La Asociación de Escuelas de Música y Danza del País Vasco cumple 30 años
El teatro Victoria Eugenia de Donostia-San Sebastián ha sido testigo de la gala especial organizada para celebrar la fecha. La Asociación cuenta con 69 escuelas y más de 30.000 alumnos y alumnas.
"Durangoko Azoka presentará 1026 novedades de todo tipo"
Un total de 175 participantes instalarán este año 285 expositores en Landako, según ha explicado hoy el coordinador de Durangoko Azoka, Beñat Gaztelurrutia.