Arquitecto
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aburto y Arzalluz lamentan la muerte de Frank Gehry, cuya obra "perdurará siembre" en Bilbao

El arquitecto diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido desde ese mismo momento en icono de la ciudad.
Frank Gehry en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Aburtok eta Arzalluzek Frank Gehryren heriotza deitoratu dute, eta nabarmendu haren lanak Bilbon iraungo duela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha lamentado este viernes el fallecimiento del arquitecto Frank Gehry, autor del Museo Guggenheim, y ha reivindicado que su obra "perdurará para siempre" en la capital vizcaína.

"Nos deja uno de los más grandes arquitectos del mundo, pero su obra perdurará para siempre en nuestra ciudad", ha escrito Aburto en su perfil de la red social X tras conocer la noticia de la muerte del arquitecto a los 96 años. "Bilbao siempre estará agradecida al talento de Frank Gehry y al cariño que tuvo hacia nuestra villa", ha añadido.

La directora del Guggenheim, Miren Arzalluz, también ha mostrado su pesar por la muerte del arquitecto: “Hoy es un día triste para el mundo del arte y la arquitectura por la muerte de uno de sus maestros y de un miembro muy querido de la familia Guggenheim”. Asimismo, ha agradecido, “de corazón”, el “magnífico edificio que siempre pensó para Bilbao”.

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria.

Es el autor del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido desde ese mismo momento en icono de la ciudad y en el símbolo de su gran transformación urbanística.

Muere Frank Gehry, el arquitecto del "efecto Guggenheim" que transformó Bilbao
Guggenheim Juan Maria Aburto Bilbao Cultura

Te puede interesar

Irati Bazeta ilustratzailearen erakusketa Durangoko Azokan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irati Bazeta presenta en Atartea la exposición "Harien isla"

La ilustradora abadiñarra Irati Bazeta ganó el año pasado la Beca de Creación de Durangoko Azoka con el proyecto "Harien isla", cuyo resultado ha sido presentado hoy en el nuevo espacio Atartea, lugar dedicado a las bellas artes en el Museo de Durango.  El objetivo del trabajo es "analizar las realidades de las personas vascoparlantes utilizando la interseccionalidad como herramienta analítica; visibilizar los hilos y las estructuras, reflexionando sobre los sistemas de poder.".

Cargar más