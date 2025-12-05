Aburto y Arzalluz lamentan la muerte de Frank Gehry, cuya obra "perdurará siembre" en Bilbao

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha lamentado este viernes el fallecimiento del arquitecto Frank Gehry, autor del Museo Guggenheim, y ha reivindicado que su obra "perdurará para siempre" en la capital vizcaína.

"Nos deja uno de los más grandes arquitectos del mundo, pero su obra perdurará para siempre en nuestra ciudad", ha escrito Aburto en su perfil de la red social X tras conocer la noticia de la muerte del arquitecto a los 96 años. "Bilbao siempre estará agradecida al talento de Frank Gehry y al cariño que tuvo hacia nuestra villa", ha añadido.

La directora del Guggenheim, Miren Arzalluz, también ha mostrado su pesar por la muerte del arquitecto: “Hoy es un día triste para el mundo del arte y la arquitectura por la muerte de uno de sus maestros y de un miembro muy querido de la familia Guggenheim”. Asimismo, ha agradecido, “de corazón”, el “magnífico edificio que siempre pensó para Bilbao”.

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria.

Es el autor del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y convertido desde ese mismo momento en icono de la ciudad y en el símbolo de su gran transformación urbanística.