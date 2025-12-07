Cuando faltará un día para que finalice la Durangoko Azoka, organizadores y creadores harán un parón de media hora para denunciar la situación en Palestina.

Entre las 14:00 y las 14:30 horas se paralizará la feria "contra el genocidio que el estado de Israel está cometiendo en Palestina".

Beñat Gaztelurrutia, coordinador de la Azoka, ha explicado que se repartirá una imagen entre trabajadores y artistas para que el tema "esté encima de la mesa en todo momento".