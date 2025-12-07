Hoy es noticia
La Durangoko Azoka realizará hoy un parón contra el genocidio en Palestina

De 14:00 a 14:30 horas comparecerán organizadores y creadores "contra el genocidio que el estado de Israel está cometiendo en Palestina".
Feria de Durango. Foto: EiTB
Cuando faltará un día para que finalice la Durangoko Azoka, organizadores y creadores harán un parón de media hora para denunciar la situación en Palestina.

Entre las 14:00 y las 14:30 horas se paralizará la feria "contra el genocidio que el estado de Israel está cometiendo en Palestina".

Beñat Gaztelurrutia, coordinador de la Azoka, ha explicado que se repartirá una imagen entre trabajadores y artistas para que el tema "esté encima de la mesa en todo momento".

Nagore Tamayo es tolosarra, tiene 25 años y presenta hoy en la Feria de Durango la obra de danza contemporánea 'Nondik abiatu inora'. Maider Arruti, de 22 años y natural de Errenteria, presenta hoy en público el cortometraje 'Barruko dardara'. Orain.eus les ha preguntado por la oportunidad de poder participar en Durango con disciplinas poco habituales, así como las particularidades de la creatividad de los y las jóvenes. 

