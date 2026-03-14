La experiencia inmersiva “Carne y arena” se podrá realizar desde este lunes en la sede de Bilbao de EITB

La experiencia inmersiva Carne y arena, obra del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, se podrá realizar desde este lunes, 16 de marzo, en la sede de Bilbao de EITB, tras completarse los últimos ajustes técnicos necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo de esta instalación, según ha informado la productora 90_20 en un comunicado.

La obra, de realidad virtual, coloca a las y los visitantes en el centro de un fragmento del viaje de personas migrantes y refugiadas mexicanas y centroamericanas.

Durante los últimos días, los equipos técnicos han trabajado intensamente para completar los ajustes necesarios. Esta experiencia incorpora un nuevo dispositivo que requiere condiciones técnicas muy precisas para poder ofrecerse plenamente, lo que ha representado un desafío técnico significativo.

La productora ha agradecido el apoyo de EITB y todas las instituciones y entidades coorganizadoras, al tiempo que ha lamentado los inconvenientes ocasionados por la reprogramación de la agenda. Asimismo, ha anunciado que, el viernes, 20 de marzo, se realizará un acto institucional con la presencia de Alejandro González Iñarritu. Las entradas para visitar la instalación se pueden adquirir en la web de EITB.

La instalación recala en Bilbao gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Fundación BBK y EITB. Estrenada en 2017 en el Festival de Cannes, Carne y arena fue reconocida ese mismo año con un Oscar especial por la Academia de Hollywood como “una experiencia narrativa excepcional”.

Se trata de una experiencia total de aproximadamente 15 minutos, en los que “el visitante no contempla la migración: la atraviesa”. En palabras de Iñárritu, esta obra nace del deseo de “romper la dictadura del encuadre” y permitir una experiencia directa, “caminando en los pies del migrante, por debajo de su piel y dentro de su corazón”.

El cineasta considera innegable la dimensión simbólica de iniciar la gira de su instalación en Euskal Herria, y ha recordado “la historia compartida entre Euskadi y México y la solidaridad del pueblo mexicano con el exilio vasco tras la Guerra Civil Española” y sus propios vínculos familiares con Euskadi.