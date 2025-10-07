Teaser
Primeras imágenes de "Singular"

Patricia Lopez Arnaiz aktorea "Singular" pelikulan
18:00 - 20:00

El segundo largometraje de Alberto Gastesi (Gelditasuna ekaitzean) competirá en la Sección Oficial del Festival de Sitges. La película, en la que participa EITB, está protagonizada por Patricia López Arnaiz y Javier Rey. 

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
18:00 - 20:00
José Ramón Soroiz gana la Concha de Plata a la mejor interpretación, ex aequo con la actriz china Zhao Xiaohong

El actor vasco José Ramón Soroiz, por su papel de un hombre mayor que debe volver al armario en 'Maspalomas', y la china Zhao Xiaohong, por el drama autobiográfico 'Her heart beats in its cage', han obtenido ex aequo la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián. Soroiz ha agradecido a los directores del film, a su familia y a su pueblo, Legorreta, el creer en él.

