Alauda Riuz de Azua: "Es un sueño de noche"
La cineasta barakaldesa ha comparecido exultante después de que su película "Los domingos" haya conseguido cinco premios Goya en la gala de la 40ª edición de los galardones.
Jose Ramón Soroiz: "Me siento completo"
El actor de Legorreta ha ganado en Barcelona el Goya a mejor actor protagonista por su papel en "Maspalomas".
Nagore Aranburu: "Estoy muy contenta"
Hablamos con la actriz azpeitiarra nada más recibir el premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en "Los domingos", . "Me han pasado cosas muy bonitas este año, y estoy muy agradecida", nos ha dicho.
Ibone Bengoetxea expresa su orgullo por el reconocimiento al cine vasco en los Goya
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura agradece el talento del sector y pone en valor el ecosistema que lo impulsa, más allá del respaldo institucional.
El cine vasco celebra su gran año esta noche en Barcelona
Producciones y profesionales vascas y vascos del cine optan a llevarse esta noche algún premio Goya, en la fiesta de la Academia española de Cine. En total, acumulan 47 nominaciones, en 23 de las 28 categorías.
El cine vasco quiere redondear en los Goya un año para recordar
La Academia española de Cine entregará sus premios este sábado por la noche en Barcelona. Producciones y profesionales vascas y vascos acumulan 47 nominaciones, y “Los domingos” y “Maspalomas”, por ejemplo, podrían completar el triunfal recorrido que emprendieron en el pasado Zinemaldia.
Alauda Ruiz de Azúa: "Es excepcional que una película no solo esté en la conversación cinematográfica, sino también en la social"
Alauda Ruiz de Azúa ha sido entrevistada por Arantza Ruiz en el espacio "12 minutos" de ETB-2. La directora de "Los domingos" ha explicado cómo está viviendo el éxito de la película y cómo afronta la gala de los premios Goya que se celebrará este próximo sábado y en la que la película está nominada en 13 categorías.
Diecinueve películas competirán en la Sección Oficial del festival Punto de Vista de Navarra
El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra abrirá la programación de su vigésima edición con “Benita”, de Alan Berliner, y “Una película de miedo” será la película de clausura.
'Una batalla tras otra', la gran vencedora de los BAFTA con seis máscaras
El premio al mejor actor ha sido para el actor inglés de ascendencia vasca Robert Aramayo por Incontrolable. Acabó la velada con dos máscaras doradas en su palmarés, al repetir hazaña en la categoría de estrella revelación.
Ruedan en Serbia una película íntegramente en euskera sobre una tribu del Paleolítico
Un cineasta serbio quería hacer una película ambientada en el Paleolítico, y su objetivo era que los personajes hablasen una lengua antigua de la época. Tras investigar al respecto, llegó hasta el euskera, y a través de conocidos se puso en contacto con dos vizcaínos.