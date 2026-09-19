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"Los Javis" ya están en Donostia
Euskaraz irakurri: "Los Javis" iritsi dira Donostiara
Los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, "Los javis", han desatado la locura a su llegada a San Sebastián. Había una gran expectación en los alrededores del Hotel María Cristina y han cumplico con los fans. Mañana presentarán "La bola negra", una película con grandes posibilidades de competir en los Oscar.
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