FESTIVAL DE CINE
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"Los Javis" ya están en Donostia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Los Javis" iritsi dira Donostiara

EITB

Última actualización

Los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, "Los javis", han desatado la locura a su llegada a San Sebastián. Había una gran expectación en los alrededores del Hotel María Cristina y han cumplico con los fans. Mañana presentarán "La bola negra", una película con grandes posibilidades de competir en los Oscar.

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

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