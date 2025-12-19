El domingo habrá aviso amarillo por nieve en Euskadi y el Pirineo Navarro entre 700 y mil metros
El Departamento vasco de Seguridad activará el aviso amarillo por nieve este domingo 21, cuando se prevé que la cota se podría situar en torno a 700-1000 metros a partir del mediodía.
El aviso estará vigente desde el mediodía hasta la medianoche. Los espesores de nieve previstos serán de entre 0 y 5 centímetros a 1000 metros.
Por ello, en principio la nieve no afectará a las capitales, solo a zonas altas y algunos puertos secundarios de montaña como el de Herrera.
Aunque no haya mucha nieve, el domingo se esperan chubascos débiles a moderados, más probables en las horas centrales del día, con probabilidad de tormentas y granizo.
Aemet también activará el aviso amarillo por nieve en el Pirinero Navarro entre mediodía y la medianoche, por nevadas por encima de los 950 metros.
Te puede interesar
La llegada de un frente frío dejará abundante nubosidad y precipitaciones
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo el viernes y el sábado por olas de 3,5 metros.
Avisos amarillos por viento y fuerte oleaje en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra a partir del jueves
Se esperan olas de hasta 3,5 metros y rachas de viento que podrían superar los 100 km/h en zonas expuestas.
Cielos nubosos con posibilidad de lluvia en el interior y sol en la costa en el inicio de semana
El viento soplará de componente sur, con fuerza durante la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas apenas sufrirán cambios, pero las mínimas sí que subirán algo.
Aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para este sábado ante la previsión de olas de 3,5 metros
El aviso estará en vigor hasta el mediodía del sábado.
Rachas de viento de hasta 126 km/h esta madrugada en Matxitxako
El aviso amarillo por viento estará en vigor en Bizkaia hasta las 12:00 horas. En las zonas expuestas, las rachas de viento del sur-suroeste pueden rondar los 100 km/h en zonas de montaña, especialmente en el oeste, mientras que en zonas no expuestas podrían rondar los 80 km/h, especialmente en el oeste.
Continúa el tiempo soleado y templado
El miércoles el termómetro bajará de forma notable, y se registrarán precipitaciones ininterrumpidamente.
Ambiente cálido y soleado para terminar la semana e iniciar la que viene
Las temperaturas llegarán hasta los 20 ºC en la vertiente cantábrica, y la semana comenzará con la misma tendencia.
Tiempo estable y ascenso de temperaturas para el puente de diciembre
Según Euskalmet, las lluvia irán remitendo y podremos disfrutar de un puento sin paraguas.
Las lluvias se intensifican en Euskadi en otra jornada bajo aviso amarillo por riesgo marítimo-costero
Euskalmet mantiene hasta el viernes el aviso amarillo por impacto del oleaje en el litoral y por riesgo para la navegación en las dos primeras millas, en un jueves muy lluvioso que deja las precipitaciones más intensas en la mitad norte.