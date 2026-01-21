El Gobierno Vasco mantiene activado este miércoles el aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa ante un episodio de fuertes rachas de viento del sur-suroeste que han alcanzado velocidades muy elevadas, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Seguridad.

A consecuencia del fuerte viento, dos vuelo de primera hora de la mañana con destino Bilbao ha tenido que regresar a sus aeropuertos de origen (Madrid y Barcelona).

Las mediciones más recientes sitúan la racha máxima en Punta Galea, con 129,5 km/h, seguida de Matxitxako, con 119,6 km/h, Orduña (Txarlazo), con 113,3 km/h, Cerroja (Karrantza), con 108,7 km/h, y La Garbea, con 107,6 km/h. Estos valores se han registrado principalmente en zonas expuestas, donde el aviso por viento permanece activo desde las 03:00 hasta las 18:00 horas, con especial incidencia en áreas de montaña del oeste.

En las zonas no expuestas, el aviso amarillo se mantiene entre las 06:00 y las 15:00 horas. En Bizkaia, las rachas pueden superar los 80 km/h, mientras que en Gipuzkoa se prevén valores de entre 60 y 80 km/h, según las previsiones.

Además, durante la mañana también está activo el aviso amarillo por impacto en costa, entre las 05:00 y las 07:00 horas. En ese intervalo, la altura de ola significante se sitúa entre los 2,5 y 3 metros, coincidiendo con la pleamar, prevista a las 06:06 horas, con una marea estimada de 4,63 metros.