Las rachas de viento de hasta 129 km/h provocan las primeras incidencias en el aeropuerto de Loiu
A consecuencia del fuerte viento, dos vuelo de primera hora de la mañana con destino Bilbao ha tenido que regresar a sus aeropuertos de origen (Madrid y Barcelona). El aviso amarillo decretado para hoy en Bizkaia y Gipuzkoa está arrojando mediciones máximas de 129,5 km/h en Punta Galea, 119,6 km/h en Matxitxako y 113 km/h en Orduña.
El Gobierno Vasco mantiene activado este miércoles el aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa ante un episodio de fuertes rachas de viento del sur-suroeste que han alcanzado velocidades muy elevadas, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Seguridad.
A consecuencia del fuerte viento, dos vuelo de primera hora de la mañana con destino Bilbao ha tenido que regresar a sus aeropuertos de origen (Madrid y Barcelona).
Las mediciones más recientes sitúan la racha máxima en Punta Galea, con 129,5 km/h, seguida de Matxitxako, con 119,6 km/h, Orduña (Txarlazo), con 113,3 km/h, Cerroja (Karrantza), con 108,7 km/h, y La Garbea, con 107,6 km/h. Estos valores se han registrado principalmente en zonas expuestas, donde el aviso por viento permanece activo desde las 03:00 hasta las 18:00 horas, con especial incidencia en áreas de montaña del oeste.
En las zonas no expuestas, el aviso amarillo se mantiene entre las 06:00 y las 15:00 horas. En Bizkaia, las rachas pueden superar los 80 km/h, mientras que en Gipuzkoa se prevén valores de entre 60 y 80 km/h, según las previsiones.
Además, durante la mañana también está activo el aviso amarillo por impacto en costa, entre las 05:00 y las 07:00 horas. En ese intervalo, la altura de ola significante se sitúa entre los 2,5 y 3 metros, coincidiendo con la pleamar, prevista a las 06:06 horas, con una marea estimada de 4,63 metros.
Te puede interesar
Aviso amarillo para este miércoles en Bizkaia y Gipuzkoa por rachas de viento de más de 100 km/h
Además, este miércoles también se activará el aviso amarillo por impacto en costa, desde las 05:00 hasta las 07:00 horas, cuando, según las previsiones, la altura de ola significante se situará en torno a 2,5-3 metros.
Tiempo lluvioso y fresco para terminar la semana e iniciar la que viene
La cota de nieve se situará en torno a los 1000 metros, con chubascos especialmente durante la mañana y el anochecer. Se espera un cambio para el martes.
Aviso amarillo en Bizkaia por rachas de viento que podrían superar los 100 km/h
Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo hasta las 15:00 horas. El viento también afectará a Gipuzkoa y al oeste de Álava, con rachas de entre 80 y 100 km/h en zonas expuestas.
Viento sur y ambiente agradable para comenzar la semana
Hasta el martes el viento sur será el protagonista y eso dejará atrás el ambiente frío y mojado de los últimos días.
Últimos coletazos de la borrasca Goretti en Euskal Herria
Bizkaia y Gipuzkoa continuarán bajo aviso amarillo por riesgo marítimo-costero hasta las 18:00 horas, y el Pirineo navarro permanecerá todo el día en aviso amarillo por riesgo de aludes. No obstante, se espera una clara mejoría a partir de esta misma tarde.
Ya está aquí la borrasca ‘Goretti’, con una mar enbravecida, fuertes vientos y tormentas, y más nieve
Este viernes y sábado sufriremos los efectos de un fuerte temporal por lo que las agencias de meteorología han activado avisos naranjas y amarillos por olas, viento, lluvia y nieve.
San Sebastián cierra los paseos marítimos por la alerta naranja por olas
Los cierres se extenderán hasta las 09:00 horas del sábado. También queda suspendido el servicio de transporte a la isla de Santa Clara.
¿Qué es una ciclogénesis explosiva?
La llegada de la borrasca Goretti vuelve a poner el foco en un fenómeno meteorológico tan llamativo como malinterpretado.
El interior de Euskal Herria amanece bajo un manto de nieve
Está nevando en toda Euskal Herria, excepto en la costa. Esto está provocando carreteras cortadas y problemas en Navarra, con cadenas obligatorias en varios puertos (los puertos de Opakua y Herrera están cerrados) y se mantiene activo el aviso amarillo por nieve y heladas hasta la tarde.