Preemergencia en los ríos Arga y Elorz, en Pamplona, por la subida del caudal

Los ríos Arga y Elorz se encuentran en situación de preemergencia en Pamplona por la subida del caudal provocada por las intensas lluvias, según ha informado la Policía Municipal de la capital navarra. El Arga en Pamplona ha alcanzado los 2,03 metros de altura.

El río Sadar se ha desbordado bajo el puente de la avenida Zaragoza, en el parque fluvial, y se ha cortado además el camino al Club Natación, así como el acceso al parking de Corralillos. Además, las policías municipales de Pamplona y Burlada han cortado el camino de entrada a esta última localidad.

En estos momentos la carretera NA-30, en el kilómetro 0,200, también en Pamplona, se encuentra cortada en ambos sentidos, ha señalado la Policía Foral.

La Policía Municipal recomienda en redes sociales no acercarse a la orilla del río ni acceder a zonas inundadas ni a pasarelas o puentes si están cortados.

Navarra se encuentra este sábado en aviso amarillo por fuertes vientos, lluvias, nevadas y aludes. Debido al pronóstico meteorológico de precipitaciones hoy y mañana, se esperan crecidas importantes en todos los ríos de la margen izquierda del Ebro, desde el Nela hasta el Gállego.

Los que van a registrar las mayores crecidas son los ríos Nela, Jerea, Omecillo, Bayas, Ega, Arga e Irati alto, y, en menor medida, los ríos Zadorra, Irati bajo, Aragón, Gállego, Najerilla y Jalón.