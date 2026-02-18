La llegada de un nuevo frente dejará precipitaciones a partir de la tarde
El Gobierno Vasco activará avisos amarillos por rachas de viento del suroeste que podrían superar los 100 km/h y por olas de 3,5-4 metros.
Tras un día de tregua, volverán las precipitaciones intensas a varios puntos de Euskal Herria.
Según la previsión de Euskalmet, las nubes y claros de la mañana darán paso a cielos nubosos por la tarde, cuando se producirán chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. El viento del sur soplará con fuerza por la mañana, y a lo largo de la tarde irá girando a componente oeste. Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente cantábrica, mientras no se esperan cambios en la mediterránea.
Para hoy se establecerá el aviso amarillo, desde las 09:00 y hasta las 18:00 horas en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La previsión es que las rachas de viento del suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. En áreas no expuestas las rachas de viento se pueden situar entre los 60-80 km/h.
Aemet, por su parte, activará el aviso amarillo por viento en el norte de Navarra entre las 12:00 y las 19:00 horas por rachas de viento de 70 km/h.
También estará activo en esta jornada el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas entre las 21:00 y la medianoche. Se espera que la altura de ola significante pueda superar los 3,5 o 4 metros.
Esta medida se prolongará el jueves durante toda la jornada, ante la previsión de olas que pueden rondar los 4 metros.
También se extenderá el aviso amarillo por riesgo de impacto en la costa entre las 05:00 y las 07:00 y entre las 17:00 y las 19:00 horas. Las pleamares serán a las 05:45 horas, con una marea estimada de 4,8 metros, y a las 18:06 horas, con una marea estimada de 4,47 metros.
El jueves el viento seguirá soplando con fuerza, sobre todo en la costa. Las temperaturas máximas descenderán en especial en la vertiente cantábrica. Cielo nublado y chubascos ocasionales, sobre todo en la mitad norte, donde podría ir acompañados de algunas tormentas a primeras horas.
Te puede interesar
Euskadi levanta el aviso amarillo por lluvias, pero lo reactivará por el viento
Este miércoles se esperan rachas de viento de más de 100 km/h y olas de 4 metros.
¿Cuándo dejará de llover?
Esta tarde parece que llegará una breve tregua, pero mañana entrará otra borrasca, que podría llamarse Pedro, según han informado nuestros compañeros de Eguraldia de EITB.
Euskadi amplia hasta este martes el aviso amarillo por lluvias persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa
Se prevé que los chubascos sean persistentes y muy abundantes en la vertiente cantábrica.
Bizkaia, Gipuzkoa, norte de Navarra e Iparralde volverán a estar bajo aviso amarillo por lluvias desde medianoche
Euskalmet prevé que se puedan acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. En Navarra, la precipitación acumulada será de 40 60 l/m² en 12 horas.
La borrasca Oriana deja rachas de más de 115 km/h en Punta Galea y Urkiola, y acumulados de lluvia de 72 l/m2 en Eskas
A las 15:00 horas han quedado desactivados los avisos amarillos por precipitación persistente y viento. No obstante, el interior de la CAV y el Pirineo navarro seguirán bajo aviso por nevadas hasta bien entrada la noche. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante toda la jornada del sábado. Iparralde se encuentra bajo aviso amarillo por riesgo de inundaciones.
La borrasca Oriana dejará lluvias persistentes, nieve, rachas de viento de más de 100 km/h y olas de hasta 4 metros
El Departamento de Seguridad mantendrá avisos amarillos por precipitaciones y viento hasta las 12:00 horas del sábado y por nieve hasta las 21:00 horas. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante todo el día del sábado.
Navarra activa la fase de pre-emergencia del plan ante el riesgo de inundaciones
En concreto, esta fase de pre-emergencia se ha activado a las 15:00 horas, debido a la predicción meteorológica de intensas precipitaciones en toda la zona norte, "y la necesidad de realizar un seguimiento".
El temporal Nils deja olas de casi 8 metros y rachas de hasta 150 km/h en la costa
El aviso estará activo hasta primera hora de este viernes por riesgo para la navegación y el impacto en la costa. La borrasca mantiene también avisos por viento, con especial incidencia en el litoral y zonas expuestas. En Donostia-San Sebastián el fuerte viento ha provocado unas 20 incidencias relacionadas con caídas de ramas o contenedores desplazados.
Alerta naranja por olas de hasta 7 metros y rachas de viento de 120 km/h este jueves
La alerta estará activa desde la medianoche hasta las 18:00 horas por riesgo para la navegación, y después pasará a aviso amarillo. También habrá avisos por viento en zonas expuestas y no expuestas durante la mañana.