La llegada de un nuevo frente dejará precipitaciones a partir de la tarde

El Gobierno Vasco activará avisos amarillos por rachas de viento del suroeste que podrían superar los 100 km/h y por olas de 3,5-4 metros.

SAN SEBASTIÁN, 26/01/2026.- Vista del oleaje este lunes San Sebastián, donde el Ayuntamiento mantiene cerrados todos los paseos marítimos y los principales parques de la ciudad por la alerta naranja por riesgo de impacto de olas. EFE/Javier Etxezarreta
Euskaraz irakurri: Fronte batek lainoak eta zaparradak ekarriko ditu arratsaldetik aurrera
author image

EITB

Última actualización

Tras un día de tregua, volverán las precipitaciones intensas a varios puntos de Euskal Herria. 

Según la previsión de Euskalmet, las nubes y claros de la mañana darán paso a cielos nubosos por la tarde, cuando se producirán chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. El viento del sur soplará con fuerza por la mañana, y a lo largo de la tarde irá girando a componente oeste. Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente cantábrica, mientras no se esperan cambios en la mediterránea.

Para hoy se establecerá el aviso amarillo, desde las 09:00 y hasta las 18:00 horas en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La previsión es que las rachas de viento del suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. En áreas no expuestas las rachas de viento se pueden situar entre los 60-80 km/h.

Aemet, por su parte, activará el aviso amarillo por viento en el norte de Navarra entre las 12:00 y las 19:00 horas por rachas de viento de 70 km/h. 

También estará activo en esta jornada el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas entre las 21:00 y la medianoche. Se espera que la altura de ola significante pueda superar los 3,5 o 4 metros.

Esta medida se prolongará el jueves durante toda la jornada, ante la previsión de olas que pueden rondar los 4 metros.

También se extenderá el aviso amarillo por riesgo de impacto en la costa entre las 05:00 y las 07:00 y entre las 17:00 y las 19:00 horas. Las pleamares serán a las 05:45 horas, con una marea estimada de 4,8 metros, y a las 18:06 horas, con una marea estimada de 4,47 metros.

El jueves el viento seguirá soplando con fuerza, sobre todo en la costa. Las temperaturas máximas descenderán en especial en la vertiente cantábrica. Cielo nublado y chubascos ocasionales, sobre todo en la mitad norte, donde podría ir acompañados de algunas tormentas a primeras horas. 

Hace  min.

La borrasca Oriana deja rachas de más de 115 km/h en Punta Galea y Urkiola, y acumulados de lluvia de 72 l/m2 en Eskas

A las 15:00 horas han quedado desactivados los avisos amarillos por precipitación persistente y viento. No obstante, el interior de la CAV y el Pirineo navarro seguirán bajo aviso por nevadas hasta bien entrada la noche. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante toda la jornada del sábado. Iparralde se encuentra bajo aviso amarillo por riesgo de inundaciones. 

