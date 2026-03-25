Lluvia y descenso de temperaturas hasta el viernes tras la llegada de un frente frío

Tras varios días de ambiente primaveral, al mediodía llegará un frente frío que hará descender las temperaturas máximas y traerá lluvias.

Según la Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, el frente llegará al territorio durante la mañana y traerá nubosidad y precipitaciones, que afectarán especialmente a la mitad norte.

El viento cambiará a noroeste, provocando un descenso en los termómetros. Las temperaturas máximas bajarán y rondarán los 11-14 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 2 grados en el interior y los 8 grados en la costa.

El jueves bajarán algo más las temperaturas y se registrarán chubascos. Las temperaturas máximas apenas alcanzaran los 9-10 ºC en puntos del interior y los 12-13 ºC cerca de la costa.

En el cielo habrá abundante nubosidad durante todo el día y se esperan chubascos, siendo estos más probables durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica, aunque en general serán débiles.

Para el viernes se espera una mejoría del tiempo. De madrugada y primeras horas todavía se producirán algunas precipitaciones ocasionales. A medida que avance la mañana la nubosidad irá desapareciendo de este a oeste y por la tarde se abrirán amplios claros en el cielo. Además, las temperaturas máximas subirán un par de grados.

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.