PREVISIÓN DEL TIEMPO
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Lluvia y descenso de temperaturas hasta el viernes tras la llegada de un frente frío

El frente llegará durante la mañana y traerá nubosidad y precipitaciones. Además, las temperaturas máximas bajarán y rondarán los 11-14 grados.

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Nubes y lluvia en Irun. Foto de archivo: Gerardo García
Euskaraz irakurri: Fronte batek eguraldi aldaketa ekarriko du: euria eta tenperaturak behera, ostiralera arte
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EITB

Última actualización

Tras varios días de ambiente primaveral, al mediodía llegará un frente frío que hará descender las temperaturas máximas y traerá lluvias. 

Según la Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, el frente llegará al territorio durante la mañana y traerá nubosidad y precipitaciones, que afectarán especialmente a la mitad norte. 

El viento cambiará a noroeste, provocando un descenso en los termómetros. Las temperaturas máximas bajarán y rondarán los 11-14 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 2 grados en el interior y los 8 grados en la costa.

El jueves bajarán algo más las temperaturas y se registrarán chubascos. Las temperaturas máximas apenas alcanzaran los 9-10 ºC en puntos del interior y los 12-13 ºC cerca de la costa. 

En el cielo habrá abundante nubosidad durante todo el día y se esperan chubascos, siendo estos más probables durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica, aunque en general serán débiles.

Para el viernes se espera una mejoría del tiempo. De madrugada y primeras horas todavía se producirán algunas precipitaciones ocasionales. A medida que avance la mañana la nubosidad irá desapareciendo de este a oeste y por la tarde se abrirán amplios claros en el cielo. Además, las temperaturas máximas subirán un par de grados.

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.

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