La Semana de Pascua arrancará con ambiente cálido y soleado, pero se impondrá la incertidumbre a partir del martes
A partir de la tarde del martes tendremos aire frío en altura, y dependiendo de la ubicación de esta borrasca, el tiempo podría inclinarse a un lado o a otro. Los modelos actuales apuntan a una semana sin apenas lluvia y templada.
La Semana de Pascua es para muchas personas una semana vacacional en la que, evidentemente, la predicción meteorológica tiene una especial importancia. No obstante, en esta ocasión, es difícil hacer una predicción clara para toda la semana, ya que una borrasca que entrará el martes por la tarde va a condicionar totalmente la meteorología. Así, la predicción puede variar día a día. Sin embargo, este es el pronóstico elaborado por el servicio de meteorología de EITB con los modelos disponibles.
El lunes, calor. Las temperaturas máximas rondarán los 25-30 ºC, gracias al intenso viento sur. El cielo permanecerá prácticamente despejado, aunque se esperan algunas nubes medias y altas durante la mañana.
La mañana del martes será similar a la de la víspera, con cielos azules y temperaturas agradables — las máximas descenderán ligeramente, pero rondarán los 20-25 grados—. Además, se espera la entrada de calima. Para la tarde, la incertidumbre es mayor. Según la previsión disponible a día de hoy, a partir de la tarde la nubosidad será más compacta, sobre todo en el oeste, donde es posible que se produzcan algunos chubascos.
El miércoles, los cielos estarán nubosos, aunque no se prevé lluvia. En cuanto a las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas bajarán, y los termómetros subirán hasta los 20 grados.
Las jornadas del jueves y el viernes se esperan similares: el ambiente será más claro y las temperaturas máximas subirán hasta los 20-25 ºC.
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