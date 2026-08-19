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"Farmear aura", el nuevo fenómeno viral de redes sociales

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18:00 - 20:00
"Farmear aura", el nuevo fenómeno viral de redes sociales. Vídeo: EiTB Media.
Euskaraz irakurri: "Aura farmeatzea", sare sozialetako lehiaketa birala
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EITB

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“Farmear aura” es hacer cosas, normalmente de forma repetitiva o exagerada, para conseguir y acumular “aura”; es decir, presencia, estilo o respeto ante los demás. Gana quien consigue hacer la acción más épica o demostrar más presencia, acumulando así más “aura” que su rival. Pero también funciona al revés: una caída, un fallo o un momento incómodo puede hacerte perder “aura”. Y tú, ¿conocías esta nueva moda?

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