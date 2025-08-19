Covite documenta 135 actos de apoyo a presos de ETA durante las fiestas de verano

Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, ha denunciado que durante las fiestas estivales en distintas localidades de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra se han llevado a cabo un total de 135 actos de apoyo a presos de ETA. Entre ellos se incluyen "pancartas, pintadas y carteles” con sus rostros, "acompañados de mensajes que reclaman su excarcelación", así como "brindis, bailes y conciertos en los que se ensalza su figura".

"Todavía no ha acabado el verano, ni siquiera la Semana Grande de Bilbao, y ya tenemos un dato preocupante que evidencia lo que siempre ha ocurrido en las fiestas veraniegas de Euskadi y de Navarra: la apropiación indebida por parte de la izquierda abertzale de los espacios festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas", ha lamentado el colectivo de víctimas.

Covite asegura que en 26 de estos actos “fueron las propias instituciones locales, gobernadas por EH Bildu, las que facilitaron su realización, incluyéndolos en los programas oficiales de fiestas”. El resto, según apunta, fue promovido por "asociaciones del entorno de la izquierda abertzale”.

En ese sentido, ha afirmado que su presencia en charangas, txosnas y comparsas "favorece que las nuevas generaciones asimilen una visión distorsionada de lo que fue el terrorismo, presentando a los miembros de ETA como héroes dignos de reconocimiento y merecedores de impunidad".

En este contexto, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez ha lamentado que "este tipo de mensajes promueven la idea de que las condenas por asesinatos y otros crímenes fueron injustas y que su excarcelación es un objetivo legítimo".

"Saben perfectamente que lo que nos provoca sufrimiento es la exhibición obscena de los asesinos de nuestros familiares. No tienen más que dejar de hacerlo para aliviar nuestro sufrimiento", han zanjado desde Covite. Por ello, apelan a esa mayoría social para que "no sea cómplice, ni por acción ni por omisión, de esta inmoralidad".

"Es muy preocupante que la juventud, principal público de estas fiestas, reciba estos mensajes, ya que aumentan el riesgo de radicalización violenta y constituyen una amenaza para el futuro de nuestra sociedad", insisten.