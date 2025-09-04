Incidentes en La Vuelta
Aburto: "Me duele en el alma la imagen de un Bilbao que no nos representa en absoluto"

"Ayer tuvimos la oportunidad de dar la imagen de un Bilbo solidario, humano y pacifista", ha lamentado el alcalde de Bilbao, y ha criticado que se haya "usado la violencia poniendo en peligro la integridad de los ciclistas". "No, no y no", ha enfatizado.
Euskaraz irakurri: Aburto: "Min izugarri handia ematen dit Bilbo ordezkatzen ez duen taldetxo baten irudiak ikusteak"
EITB

"Ayer tuvimos la oportunidad de dar la imagen de un Bilbo solidario, humano y pacifista", ha lamentado el alcalde de Bilbao, y ha criticado que se haya "usado la violencia poniendo en peligro la integridad de los ciclistas". "No, no y no", ha enfatizado. 

