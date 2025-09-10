La jornada de bloqueo contra las políticas de recortes del Gobierno de Francia, organizada al margen de partidos y sindicatos y que busca paralizar el país está teniendo repercusión también en Iparralde.

Este miércoles, los manifestantes han intentado bloquear desde primera hora de la mañana los principales accesos a Baiona. Alrededor de las 06:30 horas, un centenar de manifestantes se ha concentrado en la rotonda de Leroy Merlin de Baiona para dificultar el tráfico. La Policía ha intervenido para dispersarlos y dar paso al tráfico, cuando se han vivido momentos de tensión y de enfrentamientos.

Ante la imposibilidad de continuar allí con las protestas, las y los manifestantes han decidido desplazarse hacia la ciudad. En el camino, han intentado cerrar la carretera en repetidas ocasiones y la Policía ha ido evitando dichos bloqueos. En un momento dado, la Policía también ha hecho uso de gases lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Los agentes han truncado los intentos de avanzar hacía el centro y han rodeado totalmente al gurpo de manifestantes. Los han tenido rodeados mientras procedían a identificarlos uno a uno. Seis de esas personas han sido detenidas y también se han llevado a otras 10 que no portaban identificación, sin que haya trascendido aún si iban detenidas o no.

En Angelu, por su parte, medio centenar de personas han bloqueado la entrada a la planta de Dassault Aviation, convocada por la CGT (Confederación General de Sindicatos). Han impedido la entrada de los coches; no así de los peatones, a quienes han repartido folletos con información sobre las movilizaciones.

En Baiona está prevista una manifestación a las 14:00 horas, que partirá desde el Ayuntamiento.