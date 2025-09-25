Etxanobe pide una "reflexión profunda" sobre el modelo de acogida de menores
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha realizado un llamamiento a todas las instituciones a llevar a cabo una "reflexión profunda" sobre el modelo de acogida de menores", ya que el sistema "no se diseñó para atender esta nueva realidad".
"Reclamamos mayor implicación social e institucional, especialmente cuando se trata de actuar contra hechos graves, como los que llevan a cabo mafias que controlan el flujo internacional de menores y su acceso a nuestro territorio, o que falsifican los documentos oficiales de identificación", ha advertido.
Las Juntas Generales de Bizkaia celebran el segundo pleno de Política General de la legislatura, en el que Etxanobe ha realizado un balance de sus dos años de gestión y ha presentado su acción de gobierno para este curso.
En su intervención, ha incidido en que los criterios aprobados por el Gobierno español fijan en 370 las plazas con las que debería contar el sistema de acogida de Bizkaia, que cuenta, por contra, con 480.
Por ello, ha emplazado a que no se cuestione el compromiso de la Diputación, que "ha actuado con responsabilidad hasta superar su límite", de tal modo que la situación sigue siendo de "excepcionalidad", con 560 menores.
