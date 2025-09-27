50 aniversario
Rodríguez: "Hay que volver a poner en pie a este país para dejar claro al bloque neofranquista que ni pudieron, ni pueden, ni podrán"

Según el secretario general de Sortu, "el gobierno español, el Estado es otro cantar, tiene ante sí una nueva oportunidad diría que histórica para dar una solución democrática al problema español. Y digo bien: problema español".
Euskaraz irakurri: Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"
El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodriguez, ha afirmado este sábado, en el acto que el partido ha celebrado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, que "la mayor oportunidad y el mayor desafío del momento es dar un paso en nuestro proceso de soberanía".

