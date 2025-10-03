Eneko Goia dará su primera entrevista esta mañana en Radio Euskadi tras anunciar su marcha

Eneko Goia afronta este viernes su primera comparecencia pública en los micrófonos de Radio Euskadi, después de anunciar el jueves que renunciará a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián el próximo 16 de octubre, tras el Pleno de Política General. El regidor jeltzale será entrevistado a partir de las 8:30 horas en el programa Boulevard.

El relevo de Goia se conocerá oficialmente a las 11:00 horas en la plaza Zuloaga, en un acto convocado por el Gipuzkoa Buru Batzar del PNV. El elegido podría ser Jon Insausti, actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo.

Goia, que ha permanecido una década al frente del consistorio donostiarra, explicó que se trata de una decisión “tomada desde hace tiempo” y subrayó que es “bueno que haya ciclos con un principio y un final”. Aseguró que el proyecto de ciudad queda “en muy buenas manos”.

Insausti, además de asumir la alcaldía en sustitución de Goia, se perfila como candidato del PNV a las elecciones municipales de 2027.