Eneko Goia dará su primera entrevista esta mañana en Radio Euskadi tras anunciar su marcha

El alcalde de Donostia-San Sebastián hablará a las 8:30 en Radio Euskadi, en su primera entrevista después de comunicar que dejará el cargo. A las 11:00 horas, el GBB del PNV dará a conocer oficialmente a su relevo, que todo apunta que será Jon Insausti.
FOTODELDÍA SAN SEBASTIÁN, 02/10/2025.- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, abandona su cargo como regidor del consistorio de la capital guipuzcoana, una decisión que ha anunciado este jueves en una declaración institucional. EFE/Juan Herrero
Eneko Goia. Foto: EFE
Eneko Goia afronta este viernes su primera comparecencia pública en los micrófonos de Radio Euskadi, después de anunciar el jueves que renunciará a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián el próximo 16 de octubre, tras el Pleno de Política General. El regidor jeltzale será entrevistado a partir de las 8:30 horas en el programa Boulevard.

El relevo de Goia se conocerá oficialmente a las 11:00 horas en la plaza Zuloaga, en un acto convocado por el Gipuzkoa Buru Batzar del PNV. El elegido podría ser Jon Insausti, actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo.

Goia, que ha permanecido una década al frente del consistorio donostiarra, explicó que se trata de una decisión “tomada desde hace tiempo” y subrayó que es “bueno que haya ciclos con un principio y un final”. Aseguró que el proyecto de ciudad queda “en muy buenas manos”.

Insausti, además de asumir la alcaldía en sustitución de Goia, se perfila como candidato del PNV a las elecciones municipales de 2027.

