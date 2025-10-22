Joseba Novoa, marido de Amaia Zabarte: "Vivimos un vía crucis desde el 5 de marzo de 2024"

Joseba Novoa, marido de Amaya Zabarte, herida de gravedad en el transcurso de una carga de la Ertzaintza antes del partido Real Sociedad-PSG en marzo de 2024, ha comparecido en el Parlamento Vasco junto al abogado de la familia. Ha destacado que "lo que le sucedió a Amaia le podía haber sucedido a cualquiera". "Amaia simplemente estaba allí", ha subrayado.