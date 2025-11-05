EPAIA
Ertzaintzak Ernairen aurka ezarritako isunak baliogabetu edo nabarmen murriztu ditu Gasteizko epaitegi batek

Arrazoia eman diote gazte antolakundeari: Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteen espetxeratzeen aurka 2023an egindako protestak guztiz zilegiak izan zirela esan du epaileak, baimendu gabeko mobilizazioek izan baziren ere. Ernaik historikotzat jo du epaia.
AMAIUR EGURROLA ERNAI
Amaiur Egurrola, Ernairen eleduna, gaur, Bilbon. Argazkia: EITB
EITB

Ernai gazte antolakundeak  orain bi urte Gasteizen eta Bilbon antolatutako protestak guztiz legitimoak izan ziren, nahiz eta legez kanpokoak izan. Hori ebatzi du Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako epaitegiak, eta horregatik , Ertzaintzak Ernairen kontra ezarritako isunen kopuruaren zati bat bertan behera utzi du, eta beste zati handi bat murriztu egin du: Gasteizko zortzi manifestariri ezarritako isunak baliogabetu ditu eta  Bilboko 22ri, berriz, 2.500 eurotik  600 eurora jaitsi die zigorra epaileak.

Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteen espetxeratzeen aurka 2023ko protesta batzuengatik Ernaiko kideei Ertzaintzak jarritako isunak dira baliogabetuta eta murriztuta geratu direnak. Gazte erakundearen arabera, epaiek agerian utzi dute protesta horietan ez zela Ertzaintzak zioena gertatu, eta Amaiur Egurrola Ernairen eledunak Eusko Jaurlaritzari leporatu du benetako arazoa estaltzeko, euskal gazteria kriminalizatzen saiatzea. 

"Epai hau historikoa da. Ez soilik Ernai ezeztatzeko helburua zuen operazio bat errotik desmuntatu dugulako, baizik eta Eusko Jaurlaritzaren eta Ertzaintzaren jarrera antidemokratiko, arbitrario eta erabat desproportzionatua agerian utzi ditugulako", esan du Egurrolak. 

Bilboko Abando Hotelean prentsaurrekoan,  Maddi Bilbao Hiru Abokatuak bulegoko abokatuak ere hitz egin du. Esan duenez, sententziek erakutsi dute "guztiz legitimoak" izan ziren protestak. Bere hitzetan, "mugimendu sozialen jarduna baldintzatu eta protesta eskubidea murriztea" zen isunen helburua. 

Mozal Legea ezarrita, 133 gazte zigortu zituzten;  2.500 euroko isuna ezarri zien Ertzaintzak Bilboko mobilizazioetan parte hartu zutenei, eta 1.500 eurokoak, Gasteizkoei. Orotara, 290.r00 euroko isunak. 

 

 

 

 

Ertzaintza Bilbao Vitoria-Gasteiz Juicios Manifestaciones Política

