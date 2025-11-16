PRESUPUESTOS DE 2026
D'Anjou comienza este lunes la ronda presupuestaria con la oposición

Según el consejero, el Gobierno Vasco acude a esta ronda con la voluntad "clara" de escuchar y "ensanchar si se puede" los acuerdos en torno al proyecto de Ley de Presupuestos de 2026.
GRAFCAV5906. VITORIA, 03/11/2025.- El Consejero de Hacienda y Finanzas Nöel de d'Anjou durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para exponer las diferentes partidas del Presupuesto de la CAV para el año 2026 . EFE/ Adrián Ruiz Hierro
D'Anjou, en una imagen de archivo. Foto: EFE
El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, iniciará este lunes la ronda con la oposición para el intercambio de propuestas sobre los presupuestos de 2026.

Este lunes se reunirá con representantes de EH Bildu, del PP y de Sumar, todos los grupos de la oposición parlamentaria excepto Vox, que ha sido excluido por parte del Ejecutivo de estas negociaciones.

Según el consejero, el Gobierno Vasco acude a esta ronda con la voluntad "clara" de escuchar y "ensanchar si se puede" los acuerdos en torno al proyecto de Ley de Presupuestos que en todo caso se aprobará ya que los partidos socios del Ejecutivo, PNV y PSE, tienen mayoría en la Cámara y no necesitan a la oposición. 

D’Anjou pidió a la oposición "altura de miras" y que huya de "tacticismos" en la negociación del proyecto.

El año pasado ningún grupo de la oposición apoyó las cuentas públicas.

D'Anjou ha reconocido que de las posturas de estos grupos durante las comparecencias de los consejeros en el Parlamento para explicar las principales partidas de sus departamentos "quizás" se desprende que pueda haber "alguna dificultad más" para llegar a acuerdos que la que hubo el pasado año con los presupuestos de 2025, cuando no se llegó a acuerdos.

