Desconocidos han realizado esta madrugada pintadas de 'Gurea ikurriña' en las escalinatas de acceso a la Casa de Juntas de Gernika y han robado las banderas oficiales de España y la Unión Europea, según ha informado las Juntas Generales de Bizkaia, que han condenado "enérgicamente" estos "actos violentos".



La Mesa de las Juntas Generales (PNV, PSE-EE y Elkarrekin Bizkaia) ha expresado su "rechazo absoluto a la pintada y al robo de banderas oficiales, acciones que atentan contra la libertad, la democracia y la convivencia".



En un comunicado, las Juntas Generales de Bizkaia han denunciado que "la persona o personas responsables han atentado contra un espacio que simboliza la soberanía popular de Bizkaia y que alberga el Árbol de Gernika, emblema universal de la libertad, la democracia y la paz del Pueblo Vasco".



"Este ataque dirigido contra la sede de todos los vizcaínos, constituye una vulneración del clima de convivencia pacífica y del compromiso firme de la sociedad vasca con la normalización, la pacificación y el respeto íntegro a los derechos humanos", han añadido.



Además, han señalado que supone "una agresión al patrimonio cultural del territorio y a la imagen de un enclave que atrae cada año a miles de visitantes".



Las Juntas Generales de Bizkaia han manifestado que "ninguna acción violenta tiene cabida en una sociedad democrática, plural y comprometida con la libertad".