Las Juntas de Bizkaia denuncian una pintada y el robo de la bandera española esta pasada noche en Gernika

Esta mañana ha amanecido el edificio con una pintada que decía "gurea ikurriña" y sin las banderas española y europea que ondean en la puerta. Ernai, por su parte, ha anunciado la finalización de su campaña contra "símbolos españolistas" depositando los objetos sustraídos en Durango.

Juntas Generales de Gernika.

Juntas Generales de Gernika. Foto: Begoña Gil

Euskaraz irakurri: Ernaik Durangon utzi ditu azken egunetan kendutako "ikur espainolistak"
EITB

Última actualización

Desconocidos han realizado esta madrugada pintadas de 'Gurea ikurriña' en las escalinatas de acceso a la Casa de Juntas de Gernika y han robado las banderas oficiales de España y la Unión Europea, según ha informado las Juntas Generales de Bizkaia, que han condenado "enérgicamente" estos "actos violentos".

La Mesa de las Juntas Generales (PNV, PSE-EE y Elkarrekin Bizkaia) ha expresado su "rechazo absoluto a la pintada y al robo de banderas oficiales, acciones que atentan contra la libertad, la democracia y la convivencia".

En un comunicado, las Juntas Generales de Bizkaia han denunciado que "la persona o personas responsables han atentado contra un espacio que simboliza la soberanía popular de Bizkaia y que alberga el Árbol de Gernika, emblema universal de la libertad, la democracia y la paz del Pueblo Vasco".

"Este ataque dirigido contra la sede de todos los vizcaínos, constituye una vulneración del clima de convivencia pacífica y del compromiso firme de la sociedad vasca con la normalización, la pacificación y el respeto íntegro a los derechos humanos", han añadido.

Además, han señalado que supone "una agresión al patrimonio cultural del territorio y a la imagen de un enclave que atrae cada año a miles de visitantes".

Las Juntas Generales de Bizkaia han manifestado que "ninguna acción violenta tiene cabida en una sociedad democrática, plural y comprometida con la libertad".

Campaña de Ernai

La organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai ha anunciado que en los últimos días ha retirado algunos "símbolos españolistas" durante una semana "marcada por el antiespañolismo y el clamor independentista".

Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.

En una nota de prensa, la organización juvenil de la izquierda abertzale ha señalado que con estas acciones han querido reivindicar que "son necesarias la ruptura con el estado español y francés y la independencia de Euskal Herria, para garantizar el futuro de Euskal Herria y para construir un país sin ningún tipo de opresión".

Precisamente ayer, Ernai publicó el vídeo de la demolición del último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco, en la localidad alavesa de Ribabellosa.

 

Ernai lanza el último toro Osborbe que quedaba en pie en Euskal Herria "por ser un símbolo españolista"
