Nueva protesta contra CAF en San Sebastián, a la que le piden que no haga negocios con Israel

La protesta se ha realizado en la estación de Euskotren de Amara, donde han parado la circulación durante varios minutos tras la colocación de pancartas sobre las vías. El representante de los manifestantes, Joseba Álvarez, ha explicado que "no se puede llevar a cabo un proyecto de estas características sin colaborar con el sionismo", por lo que piden a CAF que retire el proyecto de tranvía en Israel.