La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha mostrado hoy su "gran preocupación" porque, en lugar de "avances" se están dando "retrocesos" para materializar las cinco transferencias previstas de traspasar en la reunión de la Comisión mixta del día 29 de diciembre y ha advertido que no aceptarán "gato por liebre". "Ante un mal traspaso, preferimos que no haya traspaso", ha remarcado.



En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Ubarretxena se ha referido a las negociaciones con el Gobierno español de cara a cerrar cinco traspasos en la Comisión mixta de Transferencias del próximo lunes, en concreto, los de salvamento marítimo, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, seguro escolar, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones de desempleo.



"En los últimos días, estamos yendo para atrás. "¿Dónde están las dificultades? aparentemente hay secretarios de Estado que mandan más que los ministros", ha añadido.



La también consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha asegurado que esta misma tarde tienen una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, y esperan que se pueda "desbloquear" la situación porque "aún hay tiempo".