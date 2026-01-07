EH Bildu se suma a la manifestación convocada para el sábado por Sare y llama a la ciudadanía a participar
EH Bildu se ha sumado a la manifestación convocada por Sare para este sábado en Bilbao en defensa de los derechos de los presos y las presas, y ha llamado a la ciudadanía a participar en la misma.
Según ha destacado la coalición, "una convivencia democrática, junto con el fin de todos los sufrimientos, el reconocimiento que todas las víctimas necesitan, exige una solución definitiva a la situación de las personas presas, refugiadas y deportadas, que también contribuiría de manera decisiva a la consecución de una convivencia sostenible y saludable".
La martxa del sábado partirá a las 17:00 horas de La Casilla bajo el lema ‘Ezin da gehiago luzatu’ (No se puede prolongar más’). "Tal y como señala el lema de este año todavía hoy más de un centenar de vascos siguen encarcelados y otros 17 huidos y deportados dispersos a lo largo de miles de kilómetros de distancia", precisa la nota difundida.
En palabras de EH Bildu, en los últimos años, la sociedad vasca ha recorrido "un gran camino en la dirección de la convivencia democrática" y "cada vez son más las y los presos y exiliados vascos que han emprendido el camino a casa, pero todavía es evidente que se les sigue imponiendo medidas de excepción".
Por ello, la coalición soberanista considera que no hay "otra opción que seguir haciendo camino, poner fin a las medidas de excepción y terminar definitivamente con la realidad de los presos, huidos y deportados".
