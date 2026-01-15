Estas son las cinco competencias que asumirá este viernes el Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco y el Gobierno de España han alcanzado finalmente un acuerdo para el traspaso a Euskadi de cinco nuevas competencias, traspasos que se harán efectivos en la reunión de la comisión mixta de transferencias en Madrid, este viernes.
Estas con las competencias que pasarán a estar en manos del Gobierno Vasco:
1. Prestaciones de desempleo
Si bien el Gobierno Vasco gestiona ya a través de Lanbide, varios aspectos relacionados con el desempleo como las políticas activas de empleo y las prestaciones no contributivas, falta por transferir la parte de las prestaciones contributivas, es decir, el paro que se cobra tras haber cotizado durante un tiempo. Con este traspaso, El Gobierno Vasco gestionará todos los aspectos económicos relacionados con el desempleo.
Se trata de la transferencia más importante entre las cinco. Se estima que la administración vasca pasaría a gestionar un importe anual de unos 822 millones de euros. La transferencia incluiría el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendría la capacidad normativa.
2. Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social
El Gobierno Vasco asumirá la competencia para gestionar las pensiones y subsidios de las personas sin recursos suficientes o que no hayan cotizado lo necesario para acceder a prestaciones contributivas; se trata, en concreto de pensiones de invalidez no contributiva y pensiones de jubilación no contributiva.
El Gobierno Vasco asumirá, por tanto, la responsabilidad presupuestaria de dichas prestaciones, lo que se plasmará en un ajuste del cupo.
3. Salvamento Marítimo
La transferencia otorgará al Gobierno Vasco la gestión completa del salvamento marítimo en sus aguas. Esto significa que será responsable de organizar, coordinar y realizar directamente las operaciones de rescate y salvamento, creando o asumiendo la flota necesaria, así como centros de coordinación y personal especializado. Además, el Ejecutivo vasco podrá fijar las correspondientes tasas y aplicar sanciones, persiguiendo los objetivos principales de salvaguardar las vidas humanas y bienes, proteger el medio ambiente marino, potenciar la seguridad y ayudar al control del tráfico marítimo.
Se espera ganar en eficiencia operativa y coordinación, mejorando la protección de pescadores, navegantes, turistas y profesionales que trabajan en el mar y, en definitiva, la de toda aquella persona usuaria del litoral.
4. Seguro Escolar
El Seguro Escolar es seguro que protege a los estudiantes, menores de 28 años, que cursen estudios oficiales desde 3º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), hasta el final del 3er ciclo universitario, mediante prestaciones sanitarias y económicas, en caso de enfermedad accidente escolar e infortunio familiar.
El Gobierno Vasco regulará y supervisará, por tanto, este seguro específico dentro de su competencia en educación.
5. Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo
El Gobierno Vasco asumirá la gestión del Centro de Verificación de Maquinaria del País Vasco, situado en Barakaldo, que realiza inspecciones y certificaciones de equipos industriales para garantizar su seguridad.
Está por ver si además de la gestión del edificio y la actividad, se traspasa la gestión del personal, cuestión que ha venido reivindicando durante un tiempo a esta parte el sindicato CCOO que representa a la totalidad de la plantilla. Según Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral del sindicato, "las y los trabajadores han expresado su voluntad" de que el Gobierno Vasco asuma su gestión, pero, de momento, “no les consta información al respecto”.
Según la denuncia, Téllez ha publicado en las TikTok e Instagram contenidos que podrían fomentar o incitar al odio contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.