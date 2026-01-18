REUNIÓN
Sánchez y Feijóo se reúnen este lunes en un momento tenso, diez meses después de su último encuentro

Se trata de una reunión que se centrará en la estrategia de seguridad y diplomacia, y la ronda continuará el martes con Sumar y ERC, y el jueves con EH Bildu y PNV.
Sánchez y Feijóo en una reunión anterior en la Moncloa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchez eta Feijoo tentsio handiko une batean bilduko dira astelehen honetan, azken bilera egin eta hamar hilabetera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este lunes para hablar sobre defensa y política exterior, diez meses después de su último encuentro y por séptima vez desde que el popular fue elegido presidente de su partido.

Fuentes del Gobierno español han afirmado que Sánchez estará "encantado" de recibir al líder de la oposición este lunes, a las 18:00 horas, y explicarle los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo.

También le informará de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando para responder a las tensiones geopolíticas, algo que, aseguran, el Ejecutivo viene haciendo de forma regular ante el Congreso y los medios de comunicación.

Según el partido de Feijóo, el deseo del Gobierno español era circunscribir la reunión únicamente al posible envío de soldados españoles a Ucrania, pero el PP ha solicitado que se amplíe el objeto de la misma porque su responsabilidad no es hablar "de lo que Sánchez necesita" sino de "todo lo que preocupa a los españoles".

Feijóo quiere que Sánchez le informe sobre todas las cuestiones que afectan a la seguridad nacional, entre ellos de los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad, tanto en lo relativo al envío de tropas como al gasto militar previsto.

"El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. Sus socios no se fían de Sánchez, y nosotros tampoco", sentencia el texto.

El jueves con EH Bildu y PNV

Más tarde, Sánchez se reunirá el jueves con EH Bildu y el PNV dentro de la ronda de reuniones que tiene prevista para analizar la presencia de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania.

Después de la reunión con Feijóo, la ronda continuará a las 10:00 horas del martes con Sumar, y una hora después será la cita con ERC.

Ese mismo martes, el jefe del Ejecutivo viajará a Suiza para participar en el Foro Económico de Davos, de donde regresará en la noche del miércoles.

Al día siguiente jueves, se han concertado los encuentros con los portavoces de EH Bildu (a las 10:00 horas) y PNV (11:00 horas).

Sánchez se reunirá el jueves con EH Bildu y el PNV en su ronda con los partidos
