"Estamos contentos con la decisión y lo único que pedimos ahora es respeto"

Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza
Joxemari Mitxelena.
Euskaraz irakurri: "Pozik gaude erabakiaren eta orain eskatzen duguna errespetua da"

Joxemari Mitxelena, presidente de la Federación Vasca de Pelota, ha subrayado que quieren que se les respete "como una federación independiente", como lo son la española, la francesa, la argentino o la mexicana, por ejemplo. "Queremos que cada uno en su casa haga sus deberes. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible en nuestra casa", ha añadido Mitxelena.

Política

Zupiria: "los procesos judiciales se retrasan mientras hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales"

En opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "una rápida respuesta por parte de la Policía y la Justicia ayudaría a abordar de forma más eficaz este problema y la sensación de inseguridad que causa". "De ahí la importancia de que el Gobierno de España atienda las peticiones que se están planteando desde el Gobierno vasco y el ámbito judicial para aumentar el número de jueces que se enfrenten a estos casos, o de algunas modificaciones legales para endurecer las penas correspondientes a los delitos que mayor temor generan", ha enfatizado.

